Сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка Антона Б., который утром 19 января, вооружившись топором, напал на школу в Бурятии. Появилось видео задержания.
Известно, что трое подростков устроили резню в школе в бывшем военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ. В результате нападения пострадали 7 человек.
Среди пострадавших шестеро детей и один взрослый.
Как сообщает RT, состояние трех человек оценивается как тяжелое. В частности, у них открытые черепно-мозговые травмы, рвано-ушибленные травмы головы, пальцев. У 13-летней девочки скальпированная рана щечной области, у ее ровесницы — травматическая ампутация пальца.
Трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Из них двое подростков были доставлены в больницу с рублеными ранами, у 44-летней женщины психогенная реакция и шок.
Еще у одного мальчика закрытая черепно-мозговая травма и ссадина.
По рассказам школьников, нападение началось в 9.35 по местному времени. Ученик 9 класса, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, ворвался в класс, где шел урок русского языка. Он бросил бутылку в кабинет и стал нападать на выбегающих из класса детей. Первой пострадала учительница, которая начала защищать школьников.
Комментарии
Вернуть показательную порку кнутом для подростков, как в царских школах было.
Они сами вот такие херои боли боятся страшно, но причинить боль младшим девочкам и учителю не стесняются.
повешать на Красной Площади упырей из последних трёх ЧП в школах, в прямом эфире, по всем каналам. Остальные потенциальные последователи подумают. Если осталось чем думать....
рецепт от поклонской- закон божий учить 8 часов в день и лбами об пол биться! шоб духовность была
19.01.2018 18:17
- гость -
Лучше бить лбами об пол, чтоб ересь всякая не приживалась
19.01.2018 18:40 ну тогда из школы будут выходить террористы типа семинариста сталина, ненавидящие попов. хрен редьки не слаще.
Закончил эту школу в 2001 году. Пару лет назад был там в командировке, встречался с учителями, говорят что поколение детей в корне изменилось в худшую сторону. Кстати я был тогда первым выпускником улан-удэнского кадетского корпуса, сейчас служу на Алтае и все мои одноклассники служат в различных силовых структурах нашей Родины.