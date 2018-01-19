Сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка Антона Б., который утром 19 января, вооружившись топором, напал на школу в Бурятии. Появилось видео задержания.

Известно, что трое подростков устроили резню в школе в бывшем военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ. В результате нападения пострадали 7 человек.

Среди пострадавших шестеро детей и один взрослый.

Как сообщает RT, состояние трех человек оценивается как тяжелое. В частности, у них открытые черепно-мозговые травмы, рвано-ушибленные травмы головы, пальцев. У 13-летней девочки скальпированная рана щечной области, у ее ровесницы — травматическая ампутация пальца.

Трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Из них двое подростков были доставлены в больницу с рублеными ранами, у 44-летней женщины психогенная реакция и шок.

Еще у одного мальчика закрытая черепно-мозговая травма и ссадина.

По рассказам школьников, нападение началось в 9.35 по местному времени. Ученик 9 класса, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, ворвался в класс, где шел урок русского языка. Он бросил бутылку в кабинет и стал нападать на выбегающих из класса детей. Первой пострадала учительница, которая начала защищать школьников.