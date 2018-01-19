Зампред комитета верхней палаты по конституционному законодательству Елена Мизулина предположила, что нападения в российских школах — это "целенаправленная акция, организованная через группы в социальных сетях". Об этом пишет РИА "Новости".

Кроме этого, Мизулина заявила, что после произошедшего в Совете Федерации предложат конкретные меры.

"Нужно срочно предпринимать меры. На следующей неделе мы проведём в рамках временной комиссии по совершенствованию Семейного кодекса Совета Федерации обсуждение ситуации с экспертами и представителями родительских организаций и предложим необходимые меры", — отметила зампред.

Напомним, на этой неделе произошло сразу три случая нападения в российских школах: в Перми, Челябинской области и Бурятии.