Зампред комитета верхней палаты по конституционному законодательству Елена Мизулина предположила, что нападения в российских школах — это "целенаправленная акция, организованная через группы в социальных сетях". Об этом пишет РИА "Новости".
Кроме этого, Мизулина заявила, что после произошедшего в Совете Федерации предложат конкретные меры.
"Нужно срочно предпринимать меры. На следующей неделе мы проведём в рамках временной комиссии по совершенствованию Семейного кодекса Совета Федерации обсуждение ситуации с экспертами и представителями родительских организаций и предложим необходимые меры", — отметила зампред.
Напомним, на этой неделе произошло сразу три случая нападения в российских школах: в Перми, Челябинской области и Бурятии.
Комментарии
Сейчас они опять школы во всём обвинят, начнут шерстить, хорошо ли мы толерантность детям в головы вбиваем.
Это уже не смешно! Так уже на работу ходить страшно! Почему министерство не страхует жизни педагогов, как ментов, например?
Завтра ты ему не так замечание сделаешь, а вечером он порежет пол школы! И кто потом будет платить твоей семье?
Что происходит????
Запретить законодательно это "вконтакте" и васякот. Дуров бабла себе уже заработал на 100500 лет. А наши дети за его счёт гибнут и калечатся.
Пусть в числа, городки, пекаря, казаков-разбойников, лучше на свежем воздухе играют, как мы в детстве)))
19.01.2018 18:38
- гость -
Это уже не дуровская контора, а фсбшная.
Ой ! А как же тотальный контроль? Или экстремисты разжигающие ненависть к чиновникам важнее??? Может в думе надо головой работать а не пальцами по пилотке, удовлетворяя запрос гаранта?
мизюлина головного мозга
Что то поцреотня затихла и не визжит про бездуховных пендосов у которых стреляют в школах.
запретить школу, разогнать учителей и проблема решена
Пока можно предположить - ребята, уверенные в завтрашнем дне. Остальное частности, у каждого своё.
догоняем и перегоняем запад по всему плохому. такими темпами скоро училки с топором кидаться на детей начнут.