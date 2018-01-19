Водитель на автомобиле Toyota Camry днем в пятницу, 19 января, сбил женщину в Новоалтайске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, ДТП произошло в 13.50 на улице Спасской. 60-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.