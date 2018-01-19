Водитель на автомобиле Toyota Camry днем в пятницу, 19 января, сбил женщину в Новоалтайске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, ДТП произошло в 13.50 на улице Спасской. 60-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Комментарии
Камрист опять... Они одной рукой только рулят другой слезы счастья ыытирают
Надо его мать под машину бросить
Чего сразу налетели на водилу, разобраться надо в ситуации, не факт что он прям на 100% виноват, эти бабуси часто очень неадекватно ведут себя на переходах, может стоять в 10 метрах от него и неожиданно рвануть не глядя, может махать мол произжай и тут же бежать под машину, такое очень часто тоже бывает, кто много ездит по городу тот поймёт.
Водила бухой был в хлам. Его камеры не смогли вычислить. Сократим ещё ГАИ.
Это уже не первый труп в ДТП в Новоалтайске с начала года. Народ празднует сокращение ГАИ.
Дороги такие что и остановиться не успеешь, где нибудь видели перед переходом песок с солью? На остановках также.
Дороги посыпали через час после дтп
Песочек от алкашей не защитит.