Фото: livejournal.com

Издание Stern в Германии сообщило о разработке в России "адского оружия" — модификации тяжелой огнеметной системы ТОС-1, передает РИА Новости.

В немецкой прессе отмечают, что усовершенствованная установка будет смонтирована на платформе "Армата", а также, вероятно, на унифицированной боевой платформе "Бумеранг".

Сообщается, что данный огнемет не имеет аналогов за границами РФ. Исключением является Сирия, где ТОС-1 используют правительственные войска.

Что касается особенностей данного вооружения, то они заключаются в том, что реактивная система залпового огня включает себя 30 труб, из которых выстреливают ракеты с термобарическими боеголовками.

При попадании в одну и ту же цель ракеты вызывают эффект "аэрозольной бомбы" с колоссальной взрывной волной. Также подчеркивается, что после первой волны образуется вакуум. Данный эффект не позволяет противнику укрыться даже в блиндажах и бункерах.

Помимо этого, новое оружие обладает способностью по зачистке минных полей.

Согласно данным иностранного издания, ТОС-2 будет поставляться уже в 2018-2025 годах.