Прокуратура Петродворцового района Санкт-Петербурга инициировала проверку после того, как в подвале одного из домов был обнаружен нильский крокодил. Об этом пишет РИА "Новости".

Источник издания отмечает, что полиция обнаружила в подвале дома учредителя военно-патриотической организации более 20 СВУ, артиллерийский снаряд, минометную мину, около сотни патронов калибра 7,62 миллиметра, 40 макетов автомата Калашникова с признаками переделки, а также взрослого крокодила.

Теперь правоохранителям предстоит дать правовую оценку действиям лиц, содержавших животное, в соответствии с действующим законодательством.

