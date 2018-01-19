Фото: Андрей Луковский

Каждый год 19 января, в праздник Крещения Господня, многие заключенные окунаются в купель в надежде смыть свои грехи. В лечебно-исправительное учреждение №1 в Барнауле ежегодно в этот день приезжает священник, который освящает купель для заключенных. В этом году в православном обряде приняли участие десятки человек. Предлагаем посмотреть фоторепортаж Андрея Луковского.