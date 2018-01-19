Фото: Андрей Луковский
Каждый год 19 января, в праздник Крещения Господня, многие заключенные окунаются в купель в надежде смыть свои грехи. В лечебно-исправительное учреждение №1 в Барнауле ежегодно в этот день приезжает священник, который освящает купель для заключенных. В этом году в православном обряде приняли участие десятки человек. Предлагаем посмотреть фоторепортаж Андрея Луковского.
Комментарии
А работники ФСИНа вышестоящего звена интересно смыли )))))
Ну всё, значит выпускать пора раз Брехт смвли
Ну всё, значит отпускать пора раз грехи смыли
Вот интересно,Мастинин с Денисовым окунулись в купель, в надежде смыть грехи
"Тиматей" много на фотках
доооо
ржу в голос
грехи они смыли...причем, чем тяжелее статья, там "духовнее" сиделец