Индустрия красоты не стоит на месте, а развивается с каждым днем. Некоторые не погруженные в эту сферу люди даже не успевают понять, когда одна тенденция сменилась другой и что означают всевозможные новые термины, такие как микроблейдинг или мезотерапия. Корреспонденты Amic.ru решили рассказать поподробнее обо всех этих процедурах и разобраться в том, что же все-таки они из себя представляют, насколько действенны и не наносят ли вред. В первом материале мы решили затронуть довольно популярную услугу — наращивание ресниц, а помогает нам в этом владелица мастерской взгляда LashRoom мастер-преподаватель Ирина Зубкова.

Что это такое?

Наращивание ресниц может быть двух видов: пучковое и поресничное. Собственно, из названий и понятно, чем они отличаются. В первом случае искусственные ресницы клеят к настоящим сразу по несколько штук — так ресницы выглядят максимально густыми, плюс это быстро и дешево, но не так естественно. Второй вариант смотрится намного натуральнее, ведь каждая ресничка приклеивается отдельно, из минусов — это дороже, а сама процедура занимает немного больше времени.

"Стоит отметить, что сейчас все мастера делают именно поресничное наращивание, и касается это не только "классики", когда искусственные ресницы по одной крепятся к родной, а также и 2D-наращивание (две ресницы на одну свою — прим. ред.): мастер не использует заготовленные пучки, а сам формирует микропучок из двух ресниц в рабочем процессе", — объясняет Ирина Зубкова.

Прежде чем ваши ресницы сделают длинными и густыми, мастер поинтересуется у вас, какую цель вы, собственно, преследуете, и, исходя из этого, подберет для вас нужный объем волосков и продумает технику наращивания. Тут есть свои вариации. Первый вид – натуральный, когда искусственные ресницы прикрепляются либо в области уголков глаз, либо по всему веку, но с промежутками. Второй – полный или классический, в данном случае волоски крепятся к каждой родной реснице, кроме тех, которые находятся в стадии роста. И третий – объемный. Это 1,5-D, 2-D и 3D-наращивание, когда специалист крепит на натуральную ресницу по несколько искусственных. Думаете, что из представленного подойдет вам? Решите, для чего вы это делаете: первый и второй варианты подходят для повседневного макияжа, последний — для торжественных случаев. Имеют отличия и сами волоски: они могут быть как длинными, так и чуть больше обычных ресниц.

Среди критериев выбора также имеет значение изгиб волосков, их толщина и жесткость. Всю эту информацию можно прочитать на упаковке. Среди материалов на сегодняшний день можно встретить: норку, шёлк, соболя (от меха здесь только одно название) и просто искусственные реснички.

"Норка" — самые тонкие волоски, которые обладают наименьшим весом и большей натуральностью. "Шёлк" толще и дает хороший объем. Самый пушистый материал для наращивания — "соболь", он добавляет длины. А вот последний вариант включает все и сразу.

"Срок носки наращённых ресниц зависит от их объема и объема родных ресниц у клиента. Кто-то может и с "классикой" ходить более месяца, кому-то больше подойдет 2-D, так как чем больше объем, тем дольше человек с ним ходит. В общей сложности среднее время носки искусственных ресниц – от месяца до полутора", — комментирует владелица студии LashRoom.

Как проходит процедура?

Мастер удаляет макияж и специальными накладками приклеивает нижние ресницы к коже. После обезжиривает верхние ресницы и с помощью клея и пинцета крепит волоски. При наклеивании глаз обязательно должен быть закрыт — если на слизистую попадет клей, будет химический ожог. Держаться ресницы будут по-разному, в зависимости от качества, профессионализма мастера и того, насколько бережно вы к ним относитесь.

"В профессиональных студиях процедура совершенно безопасна, и если соблюдена технология, она никак не портит ресницы. Самостоятельное наращивание невозможно, это может навредить здоровью вплоть до ожога слизистой. Качественно нарастить ресницы самому себе не получится, так как во время процедуры клиент находится порядка двух-трех часов с закрытыми глазами. Ресницы нужно клеить с равномерным отступом от века, в правильном направлении, не допуская склеек. Нужно понимать структуру ресниц, знать, на какие можно клеить, а на какие нет, касается это так называемых пушковых ресниц, то есть тех, которые находятся на стадии раннего роста. Кроме того, нужно правильно выбирать материалы, они должны быть премиум-класса", — считает Ирина.

Плюсы и минусы

Среди положительных сторон этой процедуры — вам не нужно красить ресницы тушью и подкручивать их, так что время на макияж заметно сократится. А также с наращёнными ресницами можно купаться в открытых водоемах и не бояться, что у вас потечет тушь в дождь.

Среди минусов – очищать глаза можно только специальными тониками, стоит отказаться от увлажняющих кремов, придется следить за позой во время сна, чтобы не уткнуться лицом в подушку, нельзя будет тереть глаза руками и посещать бассейн. Не стоит наращивать ресницы, если у вас есть аллергическая реакция, демодекоз, псориаз, астма, вирусные простудные заболевания, конъюнктивит, активное выпадение волос и ресниц, повышенная чувствительность слёзных желёз.

И самый весомый минус — наращённые ресницы могут подпортить настоящие и сделать их на какое-то время короче из-за того, что при неаккуратном снятии они часто обламывают кончики. Но при большом желании быть красивой это можно и пережить.

"Такое происходит, если человек снимает ресницы самостоятельно — чаще всего люди их просто вырывают. Снимать ресницы, так же как и наращивать, должен мастер: когда специалист снимает ресницы специальным средством — ремувером, ваши остаются в прежнем состоянии", — рассказывает специалист.

Ресницы на магнитах

Не так давно на бьюти-рынке появился новый товар - ресницы на магнитах. Изобретение Кети Стока из Майами буквально "взорвало" интернет и многим показалось настоящей панацеей в создании роскошного образа. Крепятся они достаточно просто — на тонкую магнитную вставку. Для одного глаза используется пара полосок волосков. Одна прикладывается сверху века, другая – снизу. Магнитные вставки притягиваются, и ресницы надежно закрепляются. По сути, это действительно идеальный вариант — материал гипоаллергенный, магниты держатся крепко, а глаза выглядят прекрасно, при этом не портятся родные ресницы. Но везде есть своя капля дегтя. Складывается впечатление, что реальных магнитных ресниц не видел еще никто. В большинстве своем различные интернет-магазины предлагают подделки, китайские аналоги того, что разработала Кети. По отзывам тех, кто решил их протестировать, можно судить о том, что по качеству аналоги сильно проигрывают, такие магнитные ресницы могут просто не согнуться по форме глаза, магниты могут оказаться слабыми, а волоски не будут выглядеть натурально.

"Я не знакома с этими ресницами и видела их только в "Инстаграме". Это все довольно сомнительно. Как это крепится и насколько безопасно, мне пока непонятно", — заключает Ирина Зубкова.