Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Алтайский край в субботу, 20 января, вступает в период аномально холодной погоды, предупреждают синоптики.

В этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение. "В Алтайском крае 20 января местами в северных районах ожидается понижение температуры воздуха до -36 градусов. В Алтайском крае в период с 21 по 24 января ожидается аномально холодная погода, местами сильные морозы: минимальные температуры воздуха -35 …-40 градусов, местами до -45 градусов", — говорится в сообщении метеорологов.

Днем в крае без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь, туман. Температуры в светлое время суток в регионе составят -25...-30 градусов, в предгорьях -17...-22 градуса. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь, туман. Дневная температура в краевой столице составит -25...-27 градусов.

Ветер будет северо-восточный, 2-7 метров в секунду.