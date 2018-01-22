Понедельник, 22 Январь, 09:38

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Как вы ищете работу?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,59
€ 69,4
723215
-32°
Обь
337см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Нападения на школы в РоссииКрещение-2018 Выборы президента - 2018
Новости

70% явки и 7 кандидатов: алтайский политолог Асеев дал предвыборный прогноз

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Эксперт о "мусорном рейтинге", бессмысленности участия Собчак, спорной судьбе Грудинина и умирающей "Справедливой России"

Явка на выборы президента 18 марта 2018 года должна быть не менее 70%, теледебаты будут конфликтными, Ксении Собчак уже нет смысла участвовать в выборах, а вот Сергей Миронов от неучастия больше выиграл, что проиграл. Об этом и не только в эфире радио "Эхо Москвы" в Барнауле в беседе с корреспондентом портала Amic.ru рассказал алтайский политолог, доцент кафедры политологии  факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского госуниверситета Сергей Асеев.

Корреспондент: Сергей Юрьевич, как думаете, сколько кандидатов будет зарегистрировано и попадет в избирательный бюллетень?

Сергей Асеев: Эксперты говорят, и я придерживаюсь такого же мнения, что семь-десять кандидатов.

Вот так, как ожидается, будет выглядеть первая тройка кандидатов: Владимир Путин, Владимир Жириновский, Павел Грудинин.

Остальные кандидаты будут фоновыми, с "мусорным рейтингом" (рейтинг, говорящий об отсутствии реальной поддержки, менее 1% — прим. ред.). Во вторую четверку войдут Григорий Явлинский, Ксения Собчак, Борис Титов, Максим Сурайкин.

Хотя дальнейшее участие Собчак под вопросом.

Корр.: Информационный шум вокруг нее стих. Сейчас все скандалы вокруг Грудинина.

С.A.: Вот именно поэтому и нет смысла в ее участии. Регистрация альтернативного и довольно значимого кандидата Павла Грудинина поставила крест на всей ее кампании. Вся программа Собчак, эпатаж и демарш теряют смысл. Она уже не воспринимается как кандидат против всех. Ее антирейтинг говорит о том, что эта кампания Собчак ничего не даст, кроме персонального опыта. Так что теперь большой вопрос в целесообразности ее регистрации. В том числе и для ее спонсоров.

Читайте также: Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин посетит Барнаул 12 февраля

Корр.: А для Грудинина?

С.А.: Для многих загадка, куда итоги выборов повернут Грудинина. Для него очень высоки имиджевые ставки, и уже оказывается сильное давление по чистоплотности бизнеса. Так что о его политических перспективах пока рано говорить. Но сам факт его появления свидетельствует о существенных кадровых перестановках в КПРФ. Уже ожидаема смена лидера. Для Геннадия Зюганова Грудинин — большая угроза.

Корр.: Самый традиционный вопрос: какой будет явка?

С.A.:  Ну и ответ традиционный. Желаемая явка не должна быть менее 70%. Тот уровень, который позволяет потом избранному кандидату заявлять, что он всенародно избранный и в основе его власти высокий рейтинг легитимности. Вот на эту явку идет работа, и, думаю, будет близко к этому.

Национальные республики традиционно должны показать более высокий уровень мобилизации. То же касается таких регионов, как Кемеровская область.  

Корр.: Да уж, огромное количество информационных баннеров, заполнивших Барнаул уже в первые дни официального старта кампании, донесет информацию о выборах максимальному количеству людей.

С.A.: С одной стороны, да, это работа на явку. Но это выборы президента, и всегда они больше финансируются и больше о них такой информации, чем о региональных и местных выборах.

Корр.: Эксперты говорят, что отказ Сергея Миронова участвовать в выборах президента это "гвоздь в крышку гроба" партии "Справедливая Россия".

С.А.: Для партии отказ от участия в выборах, самоустранение от предвыборной кампании — потеря лица. Все-таки она позиционировалась как оппозиционная. С другой стороны, низкий рейтинг лидера партии на выборах президента и вовсе поставил бы крест на проекте "Справедливая Россия", с учетом ее думской кампании 2016 года (6,1% голосов — прим. ред.).

Читайте также: Более трех тысяч подписей собрали в Алтайском крае за выдвижение Явлинского

На выборах президента 2012 года за Миронова проголосовало менее  4% избирателей. На выборах 2018 года ему светил бы "мусорный рейтинг".

Корр.: Как известно, Владимир Путин уже заявил, что в теледебатах участвовать не будет. Официальная причина — занятость президентскими делами. Для него неучастие  в теледебатах — какая-то имиджевая потеря?

С.A.: Наоборот. Для Путина участие в дебатах — потеря имиджа, ряд кандидатов будут превращать все в балаган. Но раз не будет Путина и чтобы не солировал один кандидат, до дебатов дойдут несколько громких и конфликтных кандидатов.

Читайте также: Более 20 тысяч жителей Алтайского края подписались за Путина

Корр.: Как думаете, кто-то из кандидатов во время кампании доедет до далекого от Москвы Алтайского края?

С.A.: КПРФ уже анонсировала визит Павла Грудинина в середине февраля. Ему Алтай важен как аграрный регион. Здесь сильная партийная структура, и это потенциально мобилизационный для него регион.

Читайте также: Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин посетит Барнаул 12 февраля

Возможно, возобновится традиционный агитпоезд ЛДПР. Хотя самого Жириновского там, скорее всего, не будет.

Но остальные кандидаты (за исключением Путина, который, впрочем, тоже в регион приезжать не планирует — прим. ред.) не имеют здесь хорошей партийной структуры, и вряд ли есть смысл в их визите.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

22.01.2018 06:19
- гость -

Какие 70%, кому интересны эти псевдовыборы...

0  0
22.01.2018 06:50
- гость -

Какие 70%, кому интересны эти псевдовыборы...

Без Грудинина этих 70% бы не было. Появилась альтернатива и люди явятся, с хоть маленькой, но надеждой на перемены. Эта явка придаст моральную легитимность выборам Путина России.

0  0
22.01.2018 07:23
- гость -

Не будет 70% явки это точно. Ну нарисовать они её может быть и смогут.

0  0
22.01.2018 07:27
- гость -

Грудинин в лучшем случае 8% получит. Большинству он не интересен. Народу нужен человек который бы не о присоединении ЛНР и ДНР думал и не о изоляции страны.

0  0
22.01.2018 08:22
новый президент

В Алтайском крае Грудинин наберет больше Путина. Это не эксперт, а утка подсадная. Грудинин не состоит в КПРФ, он идет от объединения левых и патриотических сил и с бизнесом у него всё чисто в отличии от некоторых. Второй тур неизбежен, политтехнологи вы просчитались. С каждым днем всё больше народ узнает о нем, рейтинг растёт!!!
ГРУДИНИН 2018!!!

0  0
22.01.2018 08:26
- гость -

08:22, ваш Грудинин не более чем приманка избирателей на выборы.

0  0
22.01.2018 08:36
иксперд

British Telecom в 2002 выпустила пятое издание пророчеств
известного британского футуролога Яна Пирсона. Первые
предсказания,сделанные автором в 1991 году, сбылись на 85% - он ждал
появления робособак и робокошек, общественного транспорта без
водителей,
Теперь Ян Пирсон прогнозирует развитие событий на ближайшие 30
лет. По его мнению, в 2006 году войдут в моду интерактивные татуировки-имплантанты. К 2010 году четверть звезд шоу-бизнеса будут
составлять "компфетки" - компьютерные виртуальные персонажи. В 2012 году
появится оргазмотрон! В 2015-м в паспорта будут вписывать
кибернациональности.

0  0
22.01.2018 08:40
новый президент

за Путина чинуши и силовики,
за Собчак наркоманы,
за Грудинина все остальные!!!!! кого больше?

0  0
22.01.2018 09:08
- гость -

мировым правительством все решено- явку и победу нарисуют пу, но в 2024 один срок ему кресло греть будет ксюха.

0  0
22.01.2018 09:34
Сталинский Сокол

Однозначно, что победит старая бездарность, в лице Путина. СМИ вешают на всех радио и ТВ каналах о Путине не переставая. Единственное СМИ не докладывают какой сегодня был кал и моча у Путина. Хотя вонь от этой личности проникает даже через монитор.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
09:31
Как правильно одеваться в морозы и что нельзя делать в сильные холода 2
09:23
"Не поможет": Пушков о крещенских купаниях посла США 0
09:13
Надворные постройки загорелись в Новоалтайске 0
09:04
Новосибирские спасатели вызволили девочку, застрявшую в солонке 0
09:00
Новинка от "Волчихинских напитков": "Слагода" с натуральным соком 0
08:52
Загоревшийся жилой дом в Рубцовске тушили 16 человек 0
08:43
Новая рабочая неделя началась в Барнауле с пятибалльных пробок 1
08:21
В США назвали идеальное российское оружие 2
08:04
С чем придется жить бизнесу в 2018 году 0
07:50
Удивительные рецепты: как приготовить из попкорна салаты, супы и пирожные? 0
07:34
Самая маленькая армия на планете: интересные факты о гвардии Ватикана 4
07:23
Павел Тулин о долгах "АлтайБаскета", новом тренере и ленте "Движение вверх" 2
07:15
Три с половиной покушения на жизнь Леонида Брежнева 11
07:03
Квартиру в доме у соснового леса продают в Барнауле за 14 млн рублей 1
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 22 января 0
06:32
Семья купила остров для уединения, а он в итоге стал достопримечательностью 0
06:21
В чем состояла ценность сгоревшего барнаульского здания с вековой историей 7
06:12
Период экстремальных морозов на Алтае продолжится с началом новой недели 2
06:01
70% явки и 7 кандидатов: алтайский политолог Асеев дал предвыборный прогноз 10
23:09
Пингвин самостоятельно запрыгнул в лодку к ученым в Антарктиде 1
22:04
Песков рассказал о тайных встречах Порошенко и Путина 4
21:04
СМИ сообщили об обстреле пассажирского автобуса в Донбассе военными Украины 0
20:04
Барнаульцы приняли активное участие в акции по сбору живых елок 0
19:53
Любитель суши в США извлек из своего тела полутораметрового червя 4
19:29
Масштабный пожар на площади Свободы в Барнауле удалось ликвидировать 11
18:59
Посол США в Москве принял участие в крещенских купаниях 5
18:25
Туман и 44-градусный мороз прогнозируют в Алтайском крае 22 января 9
17:56
Два пассажирских самолета опасно сблизились рядом с Москвой 4
17:29
Курды призвали Россию остановить военную операцию Турции в Африне 2
16:59
СМИ: Apple начала обменивать смартфоны iPhone 6 Plus на улучшенные модели 0
16:28
Новосибирские полицейские спасли двоих замерзавших на трассе водителей 8
15:59
СМИ: турецкие танки вошли в сирийский Африн 13
15:30
11-летний школьник насмерть замерз в Удмуртии 2
14:57
Опубликовано фото и видео с места пожара на площади Свободы в Барнауле 37
14:32
Четвертовали на Болотной: как прошла казнь бунтаря Пугачева в Москве 7
14:23
Очевидцы: историческое здание загорелось в Барнауле на площади Свободы 17
13:58
Российский космонавт полетал на борту МКС верхом на пылесосе 6
13:29
"Вечерний Ургант" снял ролик в поддержку ульяновских курсантов 22
12:59
Статую Свободы закрыли для туристов из-за приостановки работы правительства 0
11:53
СМИ спрогнозировали последствия ядерного удара по Гавайям 1
11:30
Пострадавшая учительница назвала причину нападения на школу в Бурятии 7
11:29
Алтайские лыжники примут участие во всероссийской спортивной акции 1
10:57
Эксперт предсказал снятие смартфона iPhone X с производства 0
10:29
Курды сообщили о девяти жертвах авиаударов со стороны турецких ВВС 6
09:53
Алтайские полицейские раскрыли кражу аккумулятора спустя пять месяцев 5
09:35
Специалисты составили рейтинг самых популярных кроссоверов в 2017 году 9
09:07
Денис Майданов исполнит в Барнауле песни из программы "Ничего не жаль" 0
08:54
80-летняя женщина безвестно пропала в Новоалтайске 2
08:35
СМИ: Порошенко отдыхал на Мальдивах с документами на чужое имя 36
08:18
Как пересчитать плату за свет, если отсутствовал дома длительное время 6
08:04
Комедию "Самая-самая" с известными артистами покажут в Барнауле 0
07:50
Отправлять ли ребенка в школу в сильные морозы 1
07:34
АлтГУ обновил на треть свой Ученый совет, сократив общее число членов до 53 1
07:19
Проектирование корпуса АлтГУ у площади Сахарова могут начать в 2018 году 27
07:03
Коттедж рядом со страусиным ранчо продают в Барнауле за 10 млн рублей 9
06:48
Правила жизни по Ленину: учитывать момент и быть смелым в решениях 34
06:32
9 фактов о снеге: почему он становится розовым и за что его не любят рыбы 1
06:17
Международный день объятий: как обнимаются политики 0
06:01
Ночью -43, днем -35: аномальные морозы пришли в Алтайский край 10
23:18
Врачи смогли восстановить пальцы пострадавшей при ЧП в Бурятии школьнице 0
22:05
Волонтеры ведут поиски пропавшего почти неделю назад рубцовчанина 0
21:20
Шторм частично разрушил Олимпийскую набережную в Сочи 1
20:23
Эрдоган объявил о начале наземной операции против Курдов в Сирии 0
19:58
Неизвестный в Новосибирске расстрелял птичьи кормушки во дворе жилого дома 6
19:29
Британская полиция задержала пьяного пилота лайнера с 300 пассажирами 5
18:58
Пьяный москвич украл у знакомой обезьяну и убил ее 0
18:29
Очевидцы сообщили о серьезном ДТП возле Аграрного университета в Барнауле 14
17:58
СМИ: скончалась оскароносная актриса из "Основного инстинкта" 0
17:29
Жительница Индии родила "ребенка-русалку" 1
16:59
СМИ: участник команды КВН скончался после победы на сочинском фестивале 2
16:30
Пожары, ДТП, энергоаварии: какие ЧС угрожают Алтаю при аномальном холоде 2
15:49
Специалисты разработали компьютер-брелок с 8 ГБ оперативной памяти 1
15:16
Правительство США приостановило работу из-за отсутствия финансирования 6
14:43
Незаконченный рэп-альбом актера Тома Харди появился в сети 0
14:05
Меряемся минусом: где холоднее всего в данный момент в Алтайском крае 14
13:56
СМИ назвали причину смерти рок-музыканта Тома Петти 3
13:29
МОК не допустил к Олимпийским играм 111 российских спортсменов 21
13:03
Одеваться и не пить: как пережить аномальные морозы 2
12:59
Жительница Алтайского края лишилась 30 тысяч рублей, оформляя кредит в сети 2
12:29
СМИ: США подарят Украине противотанковые ракеты 36
11:59
Правоохранители задержали барнаульца, подозреваемого в педофилии 13
11:25
Центральный парк в Барнауле хотят превратить в спортивный 26
10:58
Мэй заявила, что второго референдума по Brexit не будет 1
10:25
Московские врачи приехали для оказания помощи пострадавшим при ЧП в Бурятии 2
09:58
СМИ: таксист открыл стрельбу по людям в центре Москвы 6
09:24
Жительница Италии завещала своему коту 30 тысяч евро 2
08:59
Перевозившее С-400 в Китай судно вернулось в Россию, попав в шторм 11
08:29
Запись схватки собаки с трехметровым крокодилом появилась в сети 3
08:18
Московский театр покажет барнаульцам настоящую итальянскую комедию 0
08:04
Игроки хоккейного "Алтая" подписались в поддержку Путина 10
07:50
Проект шахматных уроков расширился еще 59 школами в Алтайском крае 1
07:34
Застывшие эмоции: барнаульцы до поздней ночи купались в проруби 14
07:19
Каков размер самого крупного долга барнаульцев перед Горэлектросетью 6
07:03
Коттедж с холодильным помещением продают в Барнауле за 18,5 млн рублей 7
06:48
Бархатный баритон и обаяние: Евгений Дятлов выступит в Барнауле 0
06:32
Из "Дом-2" в певицы: инстаграмная жизнь Ольги Бузовой 10
06:17
Бахрома, блестки и перья: что будут носить женщины весной и летом 2018 года 1
06:01
Ледяные выходные: Алтайский край вступает в период аномальных холодов 0
05:50
Возбуждено уголовное дело из-за разрыва трубы на ТЭЦ в Яровом 0
03:02
Жертвы политических репрессий будут получать жилье вне очереди 9
02:38
Госдума решит, сколько еще подземные воды будут бесплатными для садоводов 20
01:31
Работающим инвалидам могут вернуть индексацию пенсии 1
00:49
Томские ученые оценили экологию регионов по состоянию волос жителей 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.