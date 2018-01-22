Явка на выборы президента 18 марта 2018 года должна быть не менее 70%, теледебаты будут конфликтными, Ксении Собчак уже нет смысла участвовать в выборах, а вот Сергей Миронов от неучастия больше выиграл, что проиграл. Об этом и не только в эфире радио "Эхо Москвы" в Барнауле в беседе с корреспондентом портала Amic.ru рассказал алтайский политолог, доцент кафедры политологии факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского госуниверситета Сергей Асеев.

Корреспондент: Сергей Юрьевич, как думаете, сколько кандидатов будет зарегистрировано и попадет в избирательный бюллетень?

Сергей Асеев: Эксперты говорят, и я придерживаюсь такого же мнения, что семь-десять кандидатов.

Вот так, как ожидается, будет выглядеть первая тройка кандидатов: Владимир Путин, Владимир Жириновский, Павел Грудинин.

Остальные кандидаты будут фоновыми, с "мусорным рейтингом" (рейтинг, говорящий об отсутствии реальной поддержки, менее 1% — прим. ред.). Во вторую четверку войдут Григорий Явлинский, Ксения Собчак, Борис Титов, Максим Сурайкин.

Хотя дальнейшее участие Собчак под вопросом.

Корр.: Информационный шум вокруг нее стих. Сейчас все скандалы вокруг Грудинина.

С.A.: Вот именно поэтому и нет смысла в ее участии. Регистрация альтернативного и довольно значимого кандидата Павла Грудинина поставила крест на всей ее кампании. Вся программа Собчак, эпатаж и демарш теряют смысл. Она уже не воспринимается как кандидат против всех. Ее антирейтинг говорит о том, что эта кампания Собчак ничего не даст, кроме персонального опыта. Так что теперь большой вопрос в целесообразности ее регистрации. В том числе и для ее спонсоров.

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Корр.: А для Грудинина?

С.А.: Для многих загадка, куда итоги выборов повернут Грудинина. Для него очень высоки имиджевые ставки, и уже оказывается сильное давление по чистоплотности бизнеса. Так что о его политических перспективах пока рано говорить. Но сам факт его появления свидетельствует о существенных кадровых перестановках в КПРФ. Уже ожидаема смена лидера. Для Геннадия Зюганова Грудинин — большая угроза.

Корр.: Самый традиционный вопрос: какой будет явка?

С.A.: Ну и ответ традиционный. Желаемая явка не должна быть менее 70%. Тот уровень, который позволяет потом избранному кандидату заявлять, что он всенародно избранный и в основе его власти высокий рейтинг легитимности. Вот на эту явку идет работа, и, думаю, будет близко к этому.

Национальные республики традиционно должны показать более высокий уровень мобилизации. То же касается таких регионов, как Кемеровская область.

Корр.: Да уж, огромное количество информационных баннеров, заполнивших Барнаул уже в первые дни официального старта кампании, донесет информацию о выборах максимальному количеству людей.

С.A.: С одной стороны, да, это работа на явку. Но это выборы президента, и всегда они больше финансируются и больше о них такой информации, чем о региональных и местных выборах.

Корр.: Эксперты говорят, что отказ Сергея Миронова участвовать в выборах президента — это "гвоздь в крышку гроба" партии "Справедливая Россия".

С.А.: Для партии отказ от участия в выборах, самоустранение от предвыборной кампании — потеря лица. Все-таки она позиционировалась как оппозиционная. С другой стороны, низкий рейтинг лидера партии на выборах президента и вовсе поставил бы крест на проекте "Справедливая Россия", с учетом ее думской кампании 2016 года (6,1% голосов — прим. ред.).

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На выборах президента 2012 года за Миронова проголосовало менее 4% избирателей. На выборах 2018 года ему светил бы "мусорный рейтинг".

Корр.: Как известно, Владимир Путин уже заявил, что в теледебатах участвовать не будет. Официальная причина — занятость президентскими делами. Для него неучастие в теледебатах — какая-то имиджевая потеря?

С.A.: Наоборот. Для Путина участие в дебатах — потеря имиджа, ряд кандидатов будут превращать все в балаган. Но раз не будет Путина и чтобы не солировал один кандидат, до дебатов дойдут несколько громких и конфликтных кандидатов.

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Корр.: Как думаете, кто-то из кандидатов во время кампании доедет до далекого от Москвы Алтайского края?

С.A.: КПРФ уже анонсировала визит Павла Грудинина в середине февраля. Ему Алтай важен как аграрный регион. Здесь сильная партийная структура, и это потенциально мобилизационный для него регион.

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Возможно, возобновится традиционный агитпоезд ЛДПР. Хотя самого Жириновского там, скорее всего, не будет.

Но остальные кандидаты (за исключением Путина, который, впрочем, тоже в регион приезжать не планирует — прим. ред.) не имеют здесь хорошей партийной структуры, и вряд ли есть смысл в их визите.