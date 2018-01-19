Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с главой российского кабмина предрек снижение ставок по кредитам в 2018 году. Об этом пишет ТАСС.

"За прошлый год ставки очень сильно пошли вниз, примерно на два процентных пункта за год, в силу падения инфляции и из-за ставки Центрального банка. Ну и перспектива такая же на этот год. Доступность кредитования увеличивается", — отметил Греф.

Также глава Сбербанка рассказал, что в 2017 году зафиксирован рекордный рост ипотеки. По его словам, в 2018 году также "позитивный прогноз по ипотеке".

В 2017 году Сбербанк увеличил объем выдачи кредитов на 27,5% по сравнению с 2016 годом.