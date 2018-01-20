Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 255 квадратных метров продают в Барнауле за 18,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Отличный коттедж в районе Новой краевой больницы, в элитном поселке, бор, коттедж сделан под себя , кирпич, два этажа, подвал, спортивное помещение, холодильное помещение 10 квадратов с отдельным компрессором, котельная с резервным электроприводом", — отмечает автор объявления.

В комплексе идет мебель. На участке площадью семь соток — ландшафтный дизайн.

Имеется просторная баня, стены и отделка которой выполнена из кедра.