Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 255 квадратных метров продают в Барнауле за 18,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Отличный коттедж в районе Новой краевой больницы, в элитном поселке, бор, коттедж сделан под себя , кирпич, два этажа, подвал, спортивное помещение, холодильное помещение 10 квадратов с отдельным компрессором, котельная с резервным электроприводом", — отмечает автор объявления.
В комплексе идет мебель. На участке площадью семь соток — ландшафтный дизайн.
Имеется просторная баня, стены и отделка которой выполнена из кедра.
Комментарии
Ну, .....там в холодной банки, а Я думал "пыточная" .....
новый год справили и поняли, что содержать такую махину уже ни сил ни средств нету?
там в холодной банки
На медведя ходят.