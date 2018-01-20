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Реализация второго этапа благотворительного проекта "Шахматы в школе" стартует в конце января в Алтайском крае. Как сообщили в федерации шахмат региона, современный инвентарь, методические пособия, учебники и шахматные часы будут вручены еще 59 школам нашего региона.

Этот образовательный проект осуществляется за счет средств фонда "Ладога" Геннадия и Елены Тимченко при содействии РШФ. Алтайский край попал в число первых 10 регионов, где создание шахматных кружков и возобновление уроков в школах началось почти год назад.

При этом на первом этапе к проекту подключилось 61 образовательное учреждение из 34 муниципалитетов. Но если сначала в основном к проекту присоединялись сельские школы, то теперь настала очередь городских. В основном, из Барнаула, Бийска, Новоалтайска и Рубцовска. Впрочем, в число участников второго этапа реализации проекта попали и 26 сельских школ.

Полный список 59 школ можно узнать на сайте Федерации шахмат Алтайского края.

Отметим, что 2107 год стал одним из самых успешных в плане развития этого вида спорта в региона. Так был запущен проект "Шахматы в школе". Кроме того, барнаулец Алексей Сорокин стал первым в крае, кто стал чемпионом России среди юниоров. Ему было присвоено звание "мастер спорта России по шахматам". Алексей первым в нашем регионе получил это звание. Сорокин успешно выступил на чемпионате мира среди юниоров (до 20 лет). Он занял шестое место, уступив всего лишь 0,5 очка победителю. И это лучший показатель среди всех россиян, принявших участие в чемпионате.

Кроме того, Алтайский край получил два первых места на личном первенстве СФО среди юношей и девушек. Воспитанник алтайских шахмат Евгений Кардашевский впервые в истории нашего края стал бронзовым призёром первенства России среди студентов. Впервые сборная края пробилась в финал Спартакиады учащихся и заняла десятое место из 16.