Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что на бутылках с алкоголем следует размещать фотографии пораженных органов из-за чрезмерного употребления спиртного, а также публиковать короткие истории о трагедиях, которые произошли из-за алкоголя, сообщает РИА Новости.

"На каждой бутылке с алкоголем должны быть изображения о вреде употребления, как это существует на сигаретах. Мы должны отказаться от красивых и цветастых заманчивых упаковок с выпивкой. Алкоголь — это яд, нельзя забывать об этом", — отметил Милонов.

Ранее глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев сообщил, что общественная организация разработала макеты иллюстраций о вреде алкоголя, которые будут представлены Минздраву и Росалкогольрегулированию в качестве одного из примеров размещения на этикетках алкогольной продукции.

По мнению общественников, изображения должны занимать не менее 70% лицевой части бутылки.