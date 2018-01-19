Как сообщает "Комсомольская правда", отец организатора нападения на школу в Бурятии Антона Б. служит в бригаде ВДВ в звании майора.

Издание отмечает, что в закрытом поселке Сосновый Бор, где произошло нападение, вообще много семей военных. Но именно этого мальчика сверстники охарактеризовали как "тихушника", от которого никак нельзя было ожидать такой жестокости.

"Тот, кто нападал, из приличной семьи. Часто видела, как он гулял со своим младшим братиком. Он из семьи военнослужащих. Отец у него майор бригады ВДВ", — рассказала изданию одноклассница нападавших, добавив, что Антон вел себя всегда очень спокойно, с учителями и одноклассниками не было конфликтов.

Мотивы трагедии до сих пор неизвестны, однако, по одной из версий, организатор нападения решил отомстить учителям за двойку по русскому языку.

В результате нападения пострадали 7 человек: шестеро детей и один взрослый. Состояние трех человек оценивается как тяжелое. В частности, у них открытые черепно-мозговые травмы, рвано-ушибленные травмы головы, пальцев. У 13-летней девочки скальпированная рана щечной области, у ее ровесницы — травматическая ампутация пальца. Трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Из них двое подростков были доставлены в больницу с рублеными ранами, у 44-летней женщины психогенная реакция и шок. Еще у одного мальчика закрытая черепно-мозговая травма и ссадина.