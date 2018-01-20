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Из "Дом-2" в певицы: инстаграмная жизнь Ольги Бузовой

, ИА "Амител"
Одна из самых известных "выпускниц" скандального телепроекта празднует 32-й день рождения

Фото: Instagram.com

Телеведущая, певица и, конечно же, одна из самых запоминающихся участниц одиозного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова отмечает 20 января свое 32-летие.

Несмотря на то, что антирейтинг Бузовой зашкаливает, а отношение в обществе к ее таланту весьма скептическое, сегодня, пожалуй, она является одной из самых известных женщин нашей страны.

За ее жизнью следит огромное количество людей — от школьниц до пенсионерок. Бузова же, в свою очередь, дает им возможность заглянуть в свое личное пространство, являясь активным пользователем Instagram.

В день рождения Ольги Бузовой предлагаем "прогулку" по ее миру в режиме online.

 

Посмотрите какой красивый вид 🌴☀️😇

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

 

Собираю чемоданы в свой первый полноценный отпуск за последние 2 года 🤗🙈 Столько всего с собой беру 👚👗👙👠👡🕶👒👜 Буду радовать вас своими образами и летними фотографиями😉 Вместе со мной летят мои самые близкие люди ❤👸🏻решила порадовать моих девочек и устроила отпуск не только для себя, но и для них ❤💋20 января мы будем зажигать вместе на моей шикарной вилле в мой день рождения 🎁🎂

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

 

Оставлю это здесь 💣 мне не впервые посвящают татуировки, что, конечно приятно 😝 Я всегда знала, что у красно-белых идеальный музыкальный вкус ❤💟 Квинси Промес недавно в интервью заявил, что #малополовин одна из его любимых песен 💣 Не зря я болею за @19samedov84 из "Спартака" 🔴⚪️ все складывается 🤣Кстати, мне идёт ваша форма 🥋 Ну вот я и поняла чего мне не хватало для полного счастья — стать вожаком футбольного клуба 😂🤪🤗 а там не далеко и до тренера "Сборной России" 😈🧐 Главное успеть провернуть это все до ЧМ по футболу 2018 года 😈🙈😂 А почему бы и нет? Пишите свои комментарии, утроим сейчас с вами переворот в футболе России ⚽ Поверьте, а мотивировать я умею 🤙🏻 🚀🚀🚀 P.S. И спасибо автору 😘 не знаю кто вы, но мне очень приятно 🤙🏻

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

 

Знаете что мы делаем чаще всего? Врем! Врем, что толпа скопившаяся в нашем окружении, латает дыры в наших душах и ощущение пустоты будто уходит, но пустота внутри, и толпа снаружи на это чувство никак не влияет. Мы врем, что каждый из нас свободен, а внутри себя знаем, что каждый на ком-то зациклен и к кому-то привязан. Мы убеждаем всех вокруг, что нами забыты все наши прошлые, бывшие, но это ложь, мы помним КАЖДОГО, кого к себе подпустили. Мы любя, врем, что в любовь не верим и отрицаем ее наличие, а сами тем временем по ее вине сходим с ума. Мы врем, что некоторые люди ушли из нашей жизни и следа в ней от них не осталось, хотя прекрасно знаем, после них вытоптаны целые тропы по которым мы больше никого не пустим пройтись. Мы врем, что убивая время не с теми, нам хорошо, но мы то прекрасно знаем, какая в душе брешь от потерянного времени и ощущение грязи на душе и теле. Мы врем, широко улыбаясь, нарочито отрицая себя и то, что ночами скручивает нас от внутренний боли. Мы привыкли врать. Нам так удобно. И плевать, что от горечи внутри, когда никто не видит, улыбка с лица пропадает сама собой 💭 #ОльгаБузова#mood

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

 

Мало Половин 💔

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

 

Часть 2. Начало в предыдущем посте. Я стала единственным российским артистом попавшим в мировой рейтинг Инстаграмма аж на 3 место по количеству просмотров в Сторис, обогнав Ким Кардашьян, Селену Гомес, Джастина Бибера... 🎖 Я стала единственным российским артистом попавшим в мировой рейтинг Инстаграмма на 8 место по количеству лайков, обогнав Мадонну, Леди Гага и других мировых суперзвезд 🏅 Головной офис Инстаграм в США признал мой Инстаграм самым популярным на территории РФ 🇷🇺 Мое появление на премии МузТВ 2017 СМИ назвали самым ярким за всю историю церемонии 🚨 Состоялась премьера спектакля “Мужчина нарасхват”, гастроли с которым я продолжу уже в новом году 💡 Американское издание PopArt назвало мой первый англоязычный сингл #NotEnoughForMe прорывом в русской музыке 🔝 Я стала “Человеком года” по версии портала woman.ru 🙏🏽 Мой кавер на трек Мадонны “Vogue” настолько вам понравился, что по вашим просьбам я его исполнила на своих первым больших сольных концертах в Москве и Санкт-Петербурге 🎼 Журнал СтарХит, во главе с Андреем Малаховым назвали меня “Певицей года” 🎤 Портал peopletalk.ru назвал меня "Певицей года", а мои образы на красные дорожки самыми яркими ⭐ Ещё были грандиозные выступления и награды на премиях МьюзикБокс, Вклубе.ТВ, Fashion Award, на фестивалях “VK” в Санкт-Петербурге, “Жара” в Баку, “Новая волна” в Сочи, “Майовка Лайф” и “Snow Пати” от Музыки Первого в Москве... Я буду всегда вспоминать шоу “Вечерний Ургант” и мой первый приход к Вани, ведь мы показали нереальный номер🎷🎹🎤После этого я подумала записать даже джазовый альбом🎷🎤 И это лишь малая часть того, что было! Я встречаю этот год со свободным сердцем, но благодаря вашей любви и поддержки, я знаю, что я не одинака❤️ Спасибо всем моих людям за поддержку 🙏🏽 Я чувствую каждого из вас 🙌🏽 Вы моя гордость и радость! Мы с вами делаем историю, мы с вами вместе меняем мир 🌍 В новом, 2018 году, мы вместе сделаем больше и пойдём выше! Спасибо каждому из вас ❤ #моесердцетольковаше #моилюдивсегдасомной #высмыслмоейжизни #вымойсвет

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

 

Я устала, хочу любви ❤️#mood

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

 

Читатели комсомольской правды признали меня самой сексуальной девушкой в стране в 2017 году 🤤 Мне безумно приятно, хотя, конечно, главными своими достоинства я считаю совершенно другие черты👸🏻🎤Спасибо большое всем, кто отдал свои голоса за меня🙏🏻 #моилюдивсегдасомной #Repost @kp_star_onlinekp ・・・ "Самой сексуальной" в 2017 году читатели #kpru назвали Ольгу Бузову @buzova86 Свою симпатию певице и звезде проекта "Дом-2" выразили 44.69 % читателей "Комсомолки". Поздравляем 🌸 #бузова #ольгабузова Подробности в активной ссылке в шапке профиля ☝🏻

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

 

5 sold out 🚀 32 тысячи человек за 5 дней! Такого ещё не удавалось сделать никому 💪🏻💪🏻💪🏻 Настоящий артист! 🚀 У меня не хватит слов, чтоб передать что я чувствовала, когда после концерта мы сидели вместе и просто болтали🤤 Я счастлива🤗🤗🤗 Спасибо @gvleps за возможность находиться рядом и за ценные советы🙏🏻 И встречаемся все 26 декабря на рождественском вечере Григория Лепса в Крокусе! Такое нельзя пропускать 🔥 #григорийлепс#ольгабузова#моилюдивсегдасомной

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

 

🖤 @gladkova.ph 🖤

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

 

Мои дорогие, уже совсем скоро вы сможете оценить мою новую актерскую работу! Недавно я снялась во втором сезоне сериала "Чернобыль. Зона отчуждения". Его премьера состоится уже 10 ноября в 20.00 на телеканале ТВ3. И сразу же, в первой серии, вы увидите мой новый образ 😉 Пишите в комментариях ваши предположения — кого я там сыграла?! 🤔 #Чернобыль #ЗонаОтчуждения #СпастиМир Кстати, съёмки проходили в замечательной и уютной студии Матч ТВ. И у них тоже громкая премьера! Уже 5 ноября в 15.00 "Команда на прокачку" с Александром Кержаковым в роли ведущего! #МатчТВ #Кержаков #КомандаНаПрокачку

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

 

Reserved 🤤🤤🤤

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

 

Я не могу поверить🙈 ПЕРВОЕ место в #itunes, песня "Хит-Парад" 🙏🏽💋😍Эмоции переполняют, хочется кричать, прыгать, летать и сказать каждому из вас спасибо. Я помню сколько было негатива, когда я выпустила свою первую песню "Под звуки поцелуев", сколько людей мне говорили, что петь — не моё... #людиневерили ...как же хорошо, что я козерог🦄 Это моя восьмая песня! И каждый, выпущенный для вас #моилюди трек, занимал 1ое место в #iTunes с вашей помощью. Это придаёт мне сил и эмоций идти дальше...только вперёд! 🙏🏽 Сегодня я сама побила свой же рекорд 🤗 и это исключительно ваша заслуга, заслуга моих людей❤ я вас люблю❤ "Хит-парад" на Первом месте в Казахстане, Беларуси, Латвии и других странах! Я счастлива, что мои люди есть везде 🔝🙏🏽💋 #тынепопалвхитпарадмоихмыслей#моилюдивсегдасомной#яваслюблю#выделаетеменясчастливой#хитпарад ❤️ Кто ещё не послушал, ссылка на трек в шапке моего профиля ⬇️

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.01.2018 07:14
барнаулец

вот если бы интимная жизнь Бузовой - фото это было б интересней )

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20.01.2018 09:52
гость

а потом вы спрашиваете-что же происходит с нашей молодёжью? девочка "ниочём" становится кумиром многих....мир, что с тобой не так?

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20.01.2018 10:11
- гость -

все верно, дети ненавидят родителей, потому что они не богатые, нет у них такой же шикарной жизни...

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