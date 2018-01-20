Из "Дом-2" в певицы: инстаграмная жизнь Ольги Бузовой

Фото: Instagram.com

Телеведущая, певица и, конечно же, одна из самых запоминающихся участниц одиозного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова отмечает 20 января свое 32-летие.

Несмотря на то, что антирейтинг Бузовой зашкаливает, а отношение в обществе к ее таланту весьма скептическое, сегодня, пожалуй, она является одной из самых известных женщин нашей страны.

За ее жизнью следит огромное количество людей — от школьниц до пенсионерок. Бузова же, в свою очередь, дает им возможность заглянуть в свое личное пространство, являясь активным пользователем Instagram.

В день рождения Ольги Бузовой предлагаем "прогулку" по ее миру в режиме online.

Мало Половин 💔 Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 2, 2018 at 11:50 PST