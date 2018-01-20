Ночные крещенские купания барнаульцев

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

До самого позднего вечера барнаульцы шли к купели на Речном вокзале, чтобы искупаться в священной воде.

Крещение в этом году выпало на будний день и многие горожане пришли окунуться в прорубь после работы и учебы. Некоторые даже пришли с детьми, которые не побоялись нырнуть в ледяную воду.

Как прошли купания в свете фонарей смотрите в нашем фоторепортаже.