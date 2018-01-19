В Ивановской области подрались иеромонах и бывший священнослужитель. Инцидент произошел возле церкви в микрорайоне Авдотьино, пишет IvanovoNews.

В Сети появилось видео, на котором запечатлена потасовка иеромонаха РПЦ, клирика Иваново-Вознесенской епархии Макария и скандально известного Германа Калинина, извергнутого из сана еще в 2014 году. Все происходит рядом с новой церковью, строительством которой занимался Калинин, когда и был его настоятелем, пишет издание.

На видео иеромонах Макарий требует от отлученного священника "вернуть ворованные окна". Говорит, что Калинин был лишен сана за пьянство и воровство. Затем он несколько раз падает на снег — якобы от толчков Калинина.

В свою очередь Герман Калинин называет действия иеромонаха Макария провокацией и кричит, что выставляет вперед свою руку "в целях самообороны". Также он утверждает, что иеромонах несколько раз приходил к нему с оружием.

Все происходило на глазах прохожих, а также в присутствии других представителей Церкви и сотрудников полиции. Глядя на происходящее, одна из прихожанок заявила Калинину: "Я с гранатой приду, в отличие от священников".

Издание отмечает, что данное видео, опубликованное в сети 16 января 2018 года, на самом деле было снято в 2015 году. Как бы то ни было, видеоматериал ранее не публиковался.