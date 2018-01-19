Все службы жизнеобеспечения в Алтайском крае из-за приближающегося значительного похолодания переведены на работу в режиме повышенной готовности. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

В Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края подчеркивают: все диспетчерские службы работают в круглосуточном режиме.

В нештатных ситуациях необходимо звонить по телефонам:

вопросы тепло- и водоснабжения: 8-800-350-14-05;

вопросы газификации: 8-800-350-11-50.

дежурный Алтайавтодора: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

В Министерстве образования и науки Алтайского края также работают две горячие телефонные линии:

по вопросу обеспечения необходимого температурного режима в образовательных организациях: 8(3852) 29-44-07, 29-86-74 с 09.00 до 17.00 в будни

по вопросу обучения детей в дни с неблагоприятными погодными условиями звоните по телефону: 8 (3852) 29-86-21.

Напомним, температура в ночь с 20 на 21 января в некоторых районах Алтайского края упадет до -35... -40 градусов. В районе Волчихи и Малинового Озера температура опустится до -45 градусов. Такой экстремальной ситуации не было уже 5 лет.