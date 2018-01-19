Во Владимире кондуктор автобуса выгнала на улицу девочку, у которой началось кровотечение, сообщает местный портал ProГород со ссылкой на свидетеля конфликта.

Произошел инцидент 16 января в автобусе 152 маршрута. Школьнице, которая ехала домой, стало плохо, у нее пошла носом кровь. Кондуктор выгнала ее из автобуса в районе села Боголюбова, ссылаясь на то, что она запачкает сиденья. Отмечается, что проезд у девочки был оплачен.

Люди на улице оказали ей первую помощь, а затем доставили к родителям, которые уже искали ее по всему району.

Начальник службы эксплуатации компании "БигАвтоТранс" Юрий Желдыбин, к которой относится этот маршрут, сообщил изданию, что по данному факту будет проводиться проверка.

"Конечно, кондуктор не должен был выгонять пассажира", — сказал он, добавив, что если факт нарушения подтвердится, то к водителю и кондуктору будут применены санкции вплоть до увольнения.