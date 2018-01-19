Во Владимире кондуктор автобуса выгнала на улицу девочку, у которой началось кровотечение, сообщает местный портал ProГород со ссылкой на свидетеля конфликта.
Произошел инцидент 16 января в автобусе 152 маршрута. Школьнице, которая ехала домой, стало плохо, у нее пошла носом кровь. Кондуктор выгнала ее из автобуса в районе села Боголюбова, ссылаясь на то, что она запачкает сиденья. Отмечается, что проезд у девочки был оплачен.
Люди на улице оказали ей первую помощь, а затем доставили к родителям, которые уже искали ее по всему району.
Начальник службы эксплуатации компании "БигАвтоТранс" Юрий Желдыбин, к которой относится этот маршрут, сообщил изданию, что по данному факту будет проводиться проверка.
"Конечно, кондуктор не должен был выгонять пассажира", — сказал он, добавив, что если факт нарушения подтвердится, то к водителю и кондуктору будут применены санкции вплоть до увольнения.
Комментарии
Неужели у водителя не нашлось аптечки, что б наложить жгут и остановить кровопотерю?
бить кондукторшу ногами, до тех пор пока не просветлеет в ее бошке...
А в СССР в городском транспорте висела табличка: АПТЕЧКА НАХОДИТСЯ У ВОДИТЕЛЯ и кондукторы в то время, наверняка, были обучены правилам оказания первой помощи.
Кроме зверей в автобусе не было людей?
Такие случаи шокируют. Причем шокирует и поведение кондитеров и пассажиров...
У меня давно подозрение, что водителям и кондукторам маршруток мозги "перепрошивают" - одни водят" как в последний раз", а другие как будто это их последний рубль в жизни - готовы глотку порвать.....
на днях водятла на Ускова от*удохали. и такое думаю все чаще случаться будет