В Минстройтрансе Алтайского края прокомментировали причины технологического сбоя в системе отопления Славгорода, сообщается на официальном сайте региона.

По словам специалистов ведомства, ввиду погодных условий уголь, завозимый на городскую котельную № 10, имел большой процент содержания снега, что привело к снижению температуры теплоносителя и нарушениям температурного графика работы котельной.

Данное обстоятельство привело к неравномерному горению угля в топке и как следствие температура в теплоносителе не поднималась.

17 января в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением теплоснабжения объектов социальной сферы городу Славгороду была выделена тысяча тонн угля из резервного запаса Алтайского края.

18 января котельная вышла на работу по температурному графику. В настоящий момент котельная работает в штатном режиме, температура теплоносителя на выходе из котельной доведена до 84 градусов, что выше температурного графика в 79 градусов. Данная мера необходима для прогревания жилых помещений и учреждений.

В настоящее время ведется работа по недопущению подобных ситуаций в будущем, вопрос находится на особом контроле в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.