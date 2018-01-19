Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о решении опубликовать материалы с Крещения с участием главы государства Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

"Дело в том, что достаточно много было прихожан, и президент был хотя и на непродолжительной части молебна, которая была в храме, поэтому это происходило в публичном режиме, поэтому было принято решение показать. Прежде это было в более дискретной обстановке", — отметил Песков.

Он подчеркнул, что российский президент на протяжении многих лет придерживается традиции купаться в проруби на Крещение.

В крещенскую ночь Путин в Тверской области посетил мужской монастырь в Нило-Столобенской пустыни, где посетил также праздничную литургию и принял участие в крещенских купаниях.