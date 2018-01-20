Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Игроки хоккейного клуба "Алтай" подключились к кампании по сбору подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на выборы глав государства.

Представители хоккейного клуба "Алтай" коллективно обратились в краевой избирательный штаб кандидата в президенты и заявили о желании поддержать самовыдвижение Владимира Путина.

Такое желание спортсменов в самом клубе объясняют не только с точки зрения, что игроки одобряют деятельность Путина, но и близостью его увлечений, поскольку широко известен тот факт, что глава государства сам играет в Ночной хоккейной лиге.

Говоря об этом, директор клуба Дмитрий Чекалин отметил: "Владимир Владимирович очень любит хоккей, все это знают. Когда начался сбор подписей и команда об этом узнала, многие захотели поддержать его выдвижение".

Также Чекалин напомнил, что о создании команды PutinTeam в прошлом году также заявил ни ко иной, как легендарный российский хоккеист Александр Овечкин.

Свои подписи в поддержку Путина поставили те игроки "Алтая", кто прописан в нашем регионе.

Напомним, Владимир Путин идет на выборы президента 18 марта 2018 года самовыдвиженцем. Для регистрации ему требуется собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, в Алтайском крае за действующего президента подписались более 20 тысяч человек.