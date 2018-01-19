Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с RT рассказал о важности семейных ценностей в борьбе с подростковой преступностью.

"Воспитание начинается и продолжается прежде всего в семье. И необходимо, чтобы дети получали представление о неприкосновенности человеческой жизни, об уважении к достоинству других людей именно дома. И семье должна быть возвращена та роль в обществе, которая позволит ей выполнить эту функцию. Необходима поддержка семейных ценностей во всех возможных форматах. Прежде всего в публичном пространстве", — сказал Кипшидзе.

По его словам, именно "в кризисе семьи лежит причина того, что происходит с современными подростками".

"И пока все эти моменты не будут радикальным образом пересмотрены, останутся риски, что маленькие дети совершенно неожиданно будут оказываться способны к леденящим душу преступлениям", — заявил представитель РПЦ.

Кипшидзе также отметил, что вместе с семейными ценностями для детей важно и религиозное воспитание, но у многих родителей нет времени, а иногда и желания общаться с детьми и воспитывать их.

Утром 19 января ученик 9-го класса совершил нападение в школе в Бурятии, в результате чего пострадали семь человек. В правительстве республики заявили об усилении мер безопасности в школах.

Детский психолог Светлана Клюваева рассказала о возможных причинах, которые могли послужить для подростка поводом напасть на учеников: "Понятно, что эти дети — каким-то образом упущенные. Часто, как уже неоднократно было замечено, эти дети являлись объектами травли со стороны других учеников или учителей. Для таких детей нападение — единственный архаичный способ выместить свою ярость. Понятно, что у них очень высокий уровень злобы и агрессии. И поскольку эти истории происходят всё чаще и чаще, надо смотреть, что там вообще в этих школах происходит. Школа — такое место, где дети часто чувствуют себя небезопасно в психологическом и эмоциональном плане".