Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в разговоре с RT рассказал о важности семейных ценностей в борьбе с подростковой преступностью.
"Воспитание начинается и продолжается прежде всего в семье. И необходимо, чтобы дети получали представление о неприкосновенности человеческой жизни, об уважении к достоинству других людей именно дома. И семье должна быть возвращена та роль в обществе, которая позволит ей выполнить эту функцию. Необходима поддержка семейных ценностей во всех возможных форматах. Прежде всего в публичном пространстве", — сказал Кипшидзе.
По его словам, именно "в кризисе семьи лежит причина того, что происходит с современными подростками".
"И пока все эти моменты не будут радикальным образом пересмотрены, останутся риски, что маленькие дети совершенно неожиданно будут оказываться способны к леденящим душу преступлениям", — заявил представитель РПЦ.
Кипшидзе также отметил, что вместе с семейными ценностями для детей важно и религиозное воспитание, но у многих родителей нет времени, а иногда и желания общаться с детьми и воспитывать их.
Утром 19 января ученик 9-го класса совершил нападение в школе в Бурятии, в результате чего пострадали семь человек. В правительстве республики заявили об усилении мер безопасности в школах.
Детский психолог Светлана Клюваева рассказала о возможных причинах, которые могли послужить для подростка поводом напасть на учеников: "Понятно, что эти дети — каким-то образом упущенные. Часто, как уже неоднократно было замечено, эти дети являлись объектами травли со стороны других учеников или учителей. Для таких детей нападение — единственный архаичный способ выместить свою ярость. Понятно, что у них очень высокий уровень злобы и агрессии. И поскольку эти истории происходят всё чаще и чаще, надо смотреть, что там вообще в этих школах происходит. Школа — такое место, где дети часто чувствуют себя небезопасно в психологическом и эмоциональном плане".
Комментарии
Сказал А, говори Б. Почему в бездуховном Союзе такого кризиса в семьях не было, а в духовной России он вдруг появился?
Ухожу на работу в 7 м часу ,прихожу в 20м, когда воспитывать?
19.01.2018 22:28 тут главное на налоги заработать, не до воспитывания
Необходима поддержка семейных ценностей во всех возможных форматах. Прежде всего в публичном пространстве"
дорогие вы наши, у вас с интернета(соцсетей), сми, игровых площадок что на головы подростков выливается?
Ухожу на работу в 7 м часу ,прихожу в 20м, когда воспитывать?
Удобно. Пусть ваших детей кто-то воспитывает, вам же некогда .. Вот Интернет с улицей их и воспитает. Только когда к адвокату пойдете вспомните свое отношение к детям.
Удобно. Пусть ваших детей кто-то воспитывает, вам же некогда .. Вот Интернет с улицей их и воспитает. Только когда к адвокату пойдете вспомните свое отношение к детям.
Дурак, не? Прежде, чем воспитывать надо накормить, одеть. обуть. Именно с этой целью сабж на работе.
19.01.2018 23:13
Пионер
Нет, не дурак. Ухожу из дома утром в 6-00 или 6-15 и возвращаюсь не раньше 21-00. Знаю чем занимается старший сын (16 лет, 9 класс) и что нового узнал младший (6 лет). Старшего по выходным учу как розетку-выключатель в квартире заменить и прочим мелкохозяйственным потребностям, а с младшим читаем, играем в шахматы-шашки, решаем простые задачи на сложение-вычитание, повторяем алфавит, пытаемся писать буквы. В деньгах не купаемся, но на хлеб, мясо, мороженое хватает. Так что видимо ты дурак или псевдоработник.
Желающий ищет возможность, а остальные причины. За сим откланиваюсь. Продолжайте надеяться, что ваших детей кто-то воспитывать кроме вас будет.
Гость, я рад за Вас. Когда Ваш старший в первый раз был с девушкой? Как ему это нравится? Кто лидер класса? Какая соц. роль у Вашего дитя? Вспоминая себя, мама (огромное уважение ) тоже знала. что ландан из э кэпитал оф зе грейт бритн. Я никоим образом не хочу сказать, Что Вы плохой родитель. Просто жизнь другая. и в 16 ребенок Вас не должен в нее посвещать. Либо до сорокета он будет жить с Вами. Но Вы знаете лучше. Живите своей жизнью..
А ЗАО РПЦ у нас я смотрю в каждой бочке - затычка