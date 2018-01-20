В Яровом возбуждено уголовное дело из-за нарушений правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщается на сайте СУ СК по Алтайскому краю.

"По данным следствия, 15 января 2018 года около 3 часов ночи на МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс" при производстве ремонта шаровой барабанной мельницы котла произошел разрыв трубы с горячей водой. В результате пострадали двое работников подрядной организации", — говорится в сообщении.

Один из рабочих получил значительные ожоги тела, причинившие тяжкий вред здоровью. В настоящее время он проходит лечение в краевом медицинском учреждении.

Следствием осуществляется необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках дела предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на предприятии.

Расследование уголовного дела продолжается.