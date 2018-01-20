Фото: youtube.com

На видеохостинге YouTube появился ролик, на котором видно, как пес решил сразиться с 3,5-метровым крокодилом. Запись появилась на канале ViralHog, пишет РИА Новости.

Автор видео уточняет, что инцидент произошел 23 декабря минувшего года на острове Гот в Австралии.

По его словам, он приехал в гости к Кингу Каю — своему знакомому и владельцу острова, у которого есть терьер и крокодил по кличке Кейси, который живет в реке.

Когда хозяин острова во время прогулки с собакой позвал крокодила по имени, тот выполз им навстречу и съел живого цыпленка.

После этого, отметил автор видео, собака, судя по всему, подумала, что ее хозяевам угрожает опасность, и напала на рептилию, укусив ее за хвост. Крокодил не ожидал этого и испуганно вернулся в воду.