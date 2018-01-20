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Часть отправленных из РФ в Китай вспомогательных комплектующих для зенитной ракетной системы С-400 повредилась во время шторма. Сейчас перевозившее технику судно вернулось в российский порт Усть-Луга, пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя ФСВТС России Марию Воробьеву.

По ее словам, судно, исполняя контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 в КНР, попало в шторм в районе пролива Ла-Манш в конце декабря минувшего года. В итоге часть находящего на борту вспомогательного имущества была повреждена.

Воробьева добавила, что судно вернулось в порт отправки и сейчас ведется оценка пострадавшего имущества по данному страховому случаю.

После этого то же судно доставит неповрежденное имущество иностранном заказчику. Недопоставленные комплектующие направят позже, уточнила представитель ФСВТС.

В декабре глава "Ростеха" Сергей Чемезов отмечал, что отгрузка С-400 в КНР запланирована на "ближайшее время".

Агентство уточняет, что Китай — первый инозаказчик данных ЗРС, которые предназначены для борьбы с полным спектром воздушных угроз, от самолетов разных типов до перспективных гиперзвуковых ракет.