Фото: lastampa.it

В Италии женщина завещала своему коту по кличке Джерри 30 тысяч евро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на La Stampa.

Подчеркивается, что хозяйка считала кота главным существом в своей жизни и пожелала, чтобы ее семья в случае болезни Джерри не жалела денег для его лечения, в случае необходимости продавая антиквариат и ювелирные украшения.

Дочь покойной отметила, что ее мать любила питомца больше, чем детей.

Агентство пишет, что кот уже "пользуется" унаследованными деньгами — питается креветками и спит на четырех лежанках.