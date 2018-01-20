Фото: iz.ru
Водитель такси открыл стрельбу по людям в центре Москвы. Инцидент произошел в ночь на субботу, 20 января, на 1-й Тверской-Ямской улице, рядом со станцией метро "Маяковская", пишут "Известия".
В столичном управлении МВД уточнили, что злоумышленник ранил двух человек из травматического оружия, а затем скрылся.
Сейчас стражи порядка ведут поиски вооруженного мужчины.
Очевидцы сообщают, что конфликт разгорелся между водителем такси и пассажирами, которые якобы были пьяны. Последние, по словам свидетелей, отказывались реагировать на просьбу таксиста выйти из машины.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
Комментарии
В чем важность этой новости? В том, что таксист стрелял в пьяных пассажиров из травмата? Или что произошло это (о ужас!) в центре Москвы?
Чтобы вы утром зашли и желчь слили в Интернете, а не на домашних.
Хорошо, что нам объективно рассказывают о новостях в стране и столице России. Это иллюстрирует отношения между россиянами.
Важность - не надо грубить таксистам, у них могет быть оружие (другим тоже не надо).
Таксист зря палить не будет...
Московские таксисты это как правило алькаида или бандеровцы ...