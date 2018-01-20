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Водитель такси открыл стрельбу по людям в центре Москвы. Инцидент произошел в ночь на субботу, 20 января, на 1-й Тверской-Ямской улице, рядом со станцией метро "Маяковская", пишут "Известия".

В столичном управлении МВД уточнили, что злоумышленник ранил двух человек из травматического оружия, а затем скрылся.

Сейчас стражи порядка ведут поиски вооруженного мужчины.

Очевидцы сообщают, что конфликт разгорелся между водителем такси и пассажирами, которые якобы были пьяны. Последние, по словам свидетелей, отказывались реагировать на просьбу таксиста выйти из машины.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.