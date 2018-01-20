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Врачи из столицы РФ прибыли в Улан-Удэ, чтобы оказать помощь школьникам, которые пострадали в результате инцидента в поселке Сосновый бор. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главврача Территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслава Тимкина.

Он уточнил, что из Москвы приехали четыре специалиста. "Это нейро- и микрохирурги, анестезиологи. Они будут консультировать, оперировать", — добавил медик.

По словам Тимкина, количество и состояние пострадавших, которые были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу скорой медпомощи, прежнее. Это шестеро школьников, включая нападавшего на детей подростка, а также учительница. Главврач уточнил, что один из детей находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое, включая нападавшего — в тяжелом состоянии. "У всех остальных положительная динамика", — цитирует его слова агентство.

Тимкин уточнил, что в основном дети получили повреждения механического характера, рубленые и рвано-ушибленные раны. Учитель также получил небольшой ожог.

Напомним, инцидент произошел накануне утром. Согласно данным следствия, девятиклассник пришел в школу №5 с топором и напал на учеников 7 класса, затем поджег учебные помещение, совершил попытку скрыться и ранил себя ножом. В итоге госпитализированы были семь человек, включая нападавшего и учительницу. Подчеркивается, что нападавшего доставили в больницу под конвоем, по факту произошедшего возбуждено дело.