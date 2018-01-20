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Второго референдума в Великобритании по вопросу выхода страны из Евросоюза не будет. Такое заявление сделала премьер-министр Тереза Мэй, пишет ТАСС со ссылкой на немецкую газету Bild.

"Нет, второго референдума не будет. Парламент предоставил право выбора британской общественности, и она приняла свое решение", — заявила она, отметив, что Британия покидает Евросоюз, но не Европу, поэтому страна хочет партнерства с ЕС.

Мэй подчеркнула, что Великобритания не собирается "разрушать все мосты", поскольку у стран ЕС "общие интересы и мы стоим перед общими вызовами. Также она отметила, что Британия готова выполнить свои обязательства по обеспечению общей безопасности.

"Мы не закрываем двери. Трансграничный поток товаров важен для обеих сторон", — продолжила она, добавив, что Британия хочет договориться с Евросоюзом о всеобъемлющем соглашении по свободной торговле и партнерстве в сфере безопасности.

Касаясь отношений с Германией, Мэй отметила, что страны тесно взаимодействуют по проблеме Ирана, в вопросе отношения к РФ и происходящему на Украине.

Напомним, референдум о целесообразности продолжения членства Соединенного Королевства в ЕС прошел 23 июня 2016 года. В результате противники евроинтеграции победили с результатом 51,9%.