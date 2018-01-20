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В барнаульской администрации поделились планами по преображению старейшего в городе парка культуры и отдыха — "Центральный". Он получил новое ограждение, а его внутренняя территория будет сильно изменена. Сейчас власти Барнаула разрабатывают концепцию наполнения Центрального парка, пишет "АП".

Издание пишет, что в парке появятся плоскостные сооружения. Ранее стало известно, что в "Центральном" хотят разбить небольшой аптекарский сад-огород и установить памятник первой городской улице Ряпосовской. Также будут обустроены парковки, клумбы, восстановлен фонтан, аттракционы и зеленый фонд парка.

Территория будет поделена на зоны, одна из которых будет отдана под активный отдых со спортплощадками. В рамках реализации адресной инвестиционной программы Барнаула на 2018-2020 годы в парке собираются обустроить площадки для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом и сдачи нормативов ГТО.

В данный момент в парке завершено строительство ограждения, выполнены новые входные группы с гранитными ступенями, литыми чугунными перилами. Главный вход в парк будет находиться с улицы Мало-Тобольской. В мэрии отмечают, что так парк станет логическим продолжением пешеходной зоны.

Газета добавляет, что Центральный парк находится в центре туркластера "Барнаул — горнозаводской город".