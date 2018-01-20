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Центральный парк в Барнауле хотят превратить в спортивный

, ИА "Амител"
В парке появятся площадки для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом и сдачи нормативов ГТО

Фото: ap22.ru

В барнаульской администрации поделились планами по преображению старейшего в городе парка культуры и отдыха — "Центральный". Он получил новое ограждение, а его внутренняя территория будет сильно изменена. Сейчас власти Барнаула разрабатывают концепцию наполнения Центрального парка, пишет "АП".

Издание пишет, что в парке появятся плоскостные сооружения. Ранее стало известно, что в "Центральном" хотят разбить небольшой аптекарский сад-огород и установить памятник первой городской улице Ряпосовской. Также будут обустроены парковки, клумбы, восстановлен фонтан, аттракционы и зеленый фонд парка.

Территория будет поделена на зоны, одна из которых будет отдана под активный отдых со спортплощадками. В рамках реализации адресной инвестиционной программы Барнаула на 2018-2020 годы в парке собираются обустроить площадки для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом и сдачи нормативов ГТО.

В данный момент в парке завершено строительство ограждения, выполнены новые входные группы с гранитными ступенями, литыми чугунными перилами. Главный вход в парк будет находиться с улицы Мало-Тобольской. В мэрии отмечают, что так парк станет логическим продолжением пешеходной зоны.

Газета добавляет, что Центральный парк находится в центре туркластера "Барнаул — горнозаводской город".

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.01.2018 11:28
- гость -

Эти черти понимают отличие парка от спортивных площадок?

0  0
20.01.2018 11:50
- гость -

Хорошая идея! Посмотрим, что получится

0  0
20.01.2018 11:59
гость

Что опять В ПАРКЕ все деревья вырубят ? ,
Пусть кто-нибудь наконец подарит администрации ТОЛКОВЫЙ словарь и они уже прочитают что такое ПАРК , и поймут всё же , что нужно делать .

0  0
20.01.2018 12:10
- гость -

Словарь не поможет - они читать не умеют. Только пилить.

0  0
20.01.2018 12:14
Барнаулец

Руки прочь от парка! Проведите круглый стол с директорами парков, молодежью, общественностью. Нельзя губить Центральный парк. Это история города.

0  0
20.01.2018 12:31
- гость -

Хорошо, что территорию поделят на зоны. И нормы ГТО к месту. Это так знакомо и мило

0  0
20.01.2018 12:34
- гость -

А забор для чего, чтобы местные жители не смогди зайти в парк или хотят платно сделать?

0  0
20.01.2018 12:37
- гость -

Стадион уничтожили, теперь парк под стадион делать? Как эти ворюги администраторские надоели со своими де бильными идеями, нацеленными на одно-как украсть больше.

0  0
20.01.2018 12:49
iOne

"ХОТЯТ"...
ПОЛУЧИТЬСЯ ТО МОЖЕТ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

0  0
20.01.2018 12:51
- гость -

Хорошо, что слушания по переустройству парка проводились администрацией города Барнаула и лично главой города открыто и гласно. Все было доступно и с точки зрения финансов прозрачно и открыто. Несколько коробят комментарии пустозвонов, пассивных и недалеких горожан, пытающихся в крикливой и только им понятной ж.лобской манере оправдать свою пассивную жизненную позицию, выдавая ее за заботу и тревогу о россиянах и финансах города.

0  0
20.01.2018 12:53
гость

Стадион - отдельно , парк - отдельно ,

0  0
20.01.2018 12:56
- гость -

Причём здесь спортивные площадки в парке отдыха и развлечений?Ну настольные игры куда ни шло,а зачем групповые игры футбол и волейбол?А зачесалось тебе сдавать нормы ГТО-иди на стадион.

0  0
20.01.2018 13:00
- гость -

20.01.2018 12:51
- гость -
Слышь- активный ...
Стадион Локомотив ракшинскому и*дрику слили
Стадион Динамо - базар
Давай парк "попили"...

0  0
20.01.2018 13:08
- гость -

20.01.2018 13:00
- гость -

Мы с Вами виски на брудершафт не пили. Оставьте подобное общение для своих друзей-ровесников.
По сабжу. Инициативы в спорте Александра Федоровича поддерживаю всегда и с воодушевлением.
Про стадион "Динамо" сходите на прием в ГУВД края - объясните им как вести хозяйство.
Такое впечатление, что у Вас на календаре семидесятые годы прошлого века и Вы в заводской курилке со своими взглядами на жизнь. Подозрительный и голодный. Времена давным давно изменились

0  0
20.01.2018 13:08
Павсекакий

Гулял по московским паркам. Футбол, волейбол, бадминтон там присутствуют (на травке). Лепить площадку для баскета, пожалуй лишнее, особенно, с учётом скромных размеров центрального парка.
В парке должны быть взрослые деревья, скамейки, дорожки. Как-то зелени маловато там по моему.

0  0
20.01.2018 13:12
- гость -

Вот как раз,учитывая скромные размеры парка,считаю такие спортивные площадки лишними.

0  0
20.01.2018 13:15
- гость -

Да вот этот пустозвон "активный" и упёр деревья себе на дачу. Или такая же балаболка из их своры.

0  0
20.01.2018 13:19
Павсекакий

13:15
Товарищ иронизирует, а вы так всерьёз реагируете

0  0
20.01.2018 13:24
гость

лучше бы пруд сделали, и туда уточек или рыбок . как в Китае. Чтобы можно было отдыхать, а кому спортом надо заниматься, вон Динамо таджики с узбеками оккупировали, рынок сделали, так вот на этом месте. где рынок и оборудуйте спортивные площадки. А то руководство в миллионах купается, а дети спортом не могут заниматься

0  0
20.01.2018 13:25
- гость -

20.01.2018 13:19
Павсекакий

Он все понимает. Пусть заходится. Я не против. Вам респект.

0  0
20.01.2018 13:26
Пионер

А кто заниматься будет? Надо же общагу для спортсменов сделать. Которая плавно может превратиться в жилой комплекс" Центральный парк"

0  0
20.01.2018 14:43
- гость -

Лучше верните городу стадионы и не извращайтесь! парк должен быть зеленой зоной прежде всего. Там должны быть тенистые аллеи, фонтаны, скамейки и небольшое количество аттракционов. А у нас пытаются из парков сделать уродливый суррогат, заменяющий собой украденные у города общедоступные стадионы, спортивные секции и пляжи в одном флаконе. Ну и немножко "культурки" - для затравки, так сказать.

0  0
20.01.2018 14:48
- гость -

Ой, а еще надо на берегу Барнаулки нудистский пляжик организовать! А вокруг фонтана запустить хороводом поклонников радуги. И будет лепота-а-а...

0  0
20.01.2018 16:47
- гость -

Лучше бы в Юбилейном

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