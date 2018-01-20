Фото: ap22.ru
В барнаульской администрации поделились планами по преображению старейшего в городе парка культуры и отдыха — "Центральный". Он получил новое ограждение, а его внутренняя территория будет сильно изменена. Сейчас власти Барнаула разрабатывают концепцию наполнения Центрального парка, пишет "АП".
Издание пишет, что в парке появятся плоскостные сооружения. Ранее стало известно, что в "Центральном" хотят разбить небольшой аптекарский сад-огород и установить памятник первой городской улице Ряпосовской. Также будут обустроены парковки, клумбы, восстановлен фонтан, аттракционы и зеленый фонд парка.
Территория будет поделена на зоны, одна из которых будет отдана под активный отдых со спортплощадками. В рамках реализации адресной инвестиционной программы Барнаула на 2018-2020 годы в парке собираются обустроить площадки для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом и сдачи нормативов ГТО.
В данный момент в парке завершено строительство ограждения, выполнены новые входные группы с гранитными ступенями, литыми чугунными перилами. Главный вход в парк будет находиться с улицы Мало-Тобольской. В мэрии отмечают, что так парк станет логическим продолжением пешеходной зоны.
Газета добавляет, что Центральный парк находится в центре туркластера "Барнаул — горнозаводской город".
Комментарии
Эти черти понимают отличие парка от спортивных площадок?
Хорошая идея! Посмотрим, что получится
Что опять В ПАРКЕ все деревья вырубят ? ,
Пусть кто-нибудь наконец подарит администрации ТОЛКОВЫЙ словарь и они уже прочитают что такое ПАРК , и поймут всё же , что нужно делать .
Словарь не поможет - они читать не умеют. Только пилить.
Руки прочь от парка! Проведите круглый стол с директорами парков, молодежью, общественностью. Нельзя губить Центральный парк. Это история города.
Хорошо, что территорию поделят на зоны. И нормы ГТО к месту. Это так знакомо и мило
А забор для чего, чтобы местные жители не смогди зайти в парк или хотят платно сделать?
Стадион уничтожили, теперь парк под стадион делать? Как эти ворюги администраторские надоели со своими де бильными идеями, нацеленными на одно-как украсть больше.
"ХОТЯТ"...
ПОЛУЧИТЬСЯ ТО МОЖЕТ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Хорошо, что слушания по переустройству парка проводились администрацией города Барнаула и лично главой города открыто и гласно. Все было доступно и с точки зрения финансов прозрачно и открыто. Несколько коробят комментарии пустозвонов, пассивных и недалеких горожан, пытающихся в крикливой и только им понятной ж.лобской манере оправдать свою пассивную жизненную позицию, выдавая ее за заботу и тревогу о россиянах и финансах города.
Стадион - отдельно , парк - отдельно ,
Причём здесь спортивные площадки в парке отдыха и развлечений?Ну настольные игры куда ни шло,а зачем групповые игры футбол и волейбол?А зачесалось тебе сдавать нормы ГТО-иди на стадион.
20.01.2018 12:51
- гость -
Слышь- активный ...
Стадион Локомотив ракшинскому и*дрику слили
Стадион Динамо - базар
Давай парк "попили"...
20.01.2018 13:00
- гость -
Мы с Вами виски на брудершафт не пили. Оставьте подобное общение для своих друзей-ровесников.
По сабжу. Инициативы в спорте Александра Федоровича поддерживаю всегда и с воодушевлением.
Про стадион "Динамо" сходите на прием в ГУВД края - объясните им как вести хозяйство.
Такое впечатление, что у Вас на календаре семидесятые годы прошлого века и Вы в заводской курилке со своими взглядами на жизнь. Подозрительный и голодный. Времена давным давно изменились
Гулял по московским паркам. Футбол, волейбол, бадминтон там присутствуют (на травке). Лепить площадку для баскета, пожалуй лишнее, особенно, с учётом скромных размеров центрального парка.
В парке должны быть взрослые деревья, скамейки, дорожки. Как-то зелени маловато там по моему.
Вот как раз,учитывая скромные размеры парка,считаю такие спортивные площадки лишними.
Да вот этот пустозвон "активный" и упёр деревья себе на дачу. Или такая же балаболка из их своры.
13:15
Товарищ иронизирует, а вы так всерьёз реагируете
лучше бы пруд сделали, и туда уточек или рыбок . как в Китае. Чтобы можно было отдыхать, а кому спортом надо заниматься, вон Динамо таджики с узбеками оккупировали, рынок сделали, так вот на этом месте. где рынок и оборудуйте спортивные площадки. А то руководство в миллионах купается, а дети спортом не могут заниматься
20.01.2018 13:19
Павсекакий
Он все понимает. Пусть заходится. Я не против. Вам респект.
А кто заниматься будет? Надо же общагу для спортсменов сделать. Которая плавно может превратиться в жилой комплекс" Центральный парк"
Лучше верните городу стадионы и не извращайтесь! парк должен быть зеленой зоной прежде всего. Там должны быть тенистые аллеи, фонтаны, скамейки и небольшое количество аттракционов. А у нас пытаются из парков сделать уродливый суррогат, заменяющий собой украденные у города общедоступные стадионы, спортивные секции и пляжи в одном флаконе. Ну и немножко "культурки" - для затравки, так сказать.
Ой, а еще надо на берегу Барнаулки нудистский пляжик организовать! А вокруг фонтана запустить хороводом поклонников радуги. И будет лепота-а-а...
Лучше бы в Юбилейном