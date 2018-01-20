Фото: news-factor.ru

Алтайские следователи установили личность мужчины, которого подозревают в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетнего. Им оказался 26-летний барнаулец, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Согласно данным следствия, инцидент произошел 18 января текущего года. Мужчина завел незнакомую малолетнюю девочку в подъезд одного из домов города, а затем продемонстрировал ребенку свои половые органы. Других насильственных действий в отношении девочки он не совершил.

Установить личность мужчины, который покушался на половую неприкосновенность несовершеннолетней, смогли следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД РФ по региону.

Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.