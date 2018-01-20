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Алтайские следователи установили личность мужчины, которого подозревают в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетнего. Им оказался 26-летний барнаулец, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Согласно данным следствия, инцидент произошел 18 января текущего года. Мужчина завел незнакомую малолетнюю девочку в подъезд одного из домов города, а затем продемонстрировал ребенку свои половые органы. Других насильственных действий в отношении девочки он не совершил.
Установить личность мужчины, который покушался на половую неприкосновенность несовершеннолетней, смогли следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД РФ по региону.
Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии
Очередная отписка!! У нас по квартирам на врз ходили еще в декабре фотку его показывали ,а тут пишут что это произошло 18 го января!!!
Ускова? Нет тут скорее поток.
Предлагаю помочь мужику - выставить его причиндалы на всеобщее обозрение в анатомическом музее, а его самого в диспансер на лечение.
А может, сделать так, чтобы ему нечего было показывать?
если это тот мужик. менты для палки могли любого невиновного схватить. пусть предъявят доп.улики (телефон, комп, переписку, эл.почту) в суде.
если это тот мужик. менты для палки могли любого невиновного схватить. пусть предъявят доп.улики (телефон, комп, переписку, эл.почту, полиграф) в суде.
Это не отписка. Реальная история,которая произошла в нашем районе 18 января 2018. Ближние Черёмушки/спортшкола. И его поймали уже. У него шрам на щеке. Возможно он и ходил на врз.
Его зафиксировали камеры наблюдения как он шёл с этой девочкой и по горячим следам нашли.
ВНИМАНИЕ Всем родителям. Сегодня 18.01.2018г. Около 2х часов дня. Маньяк показав какое-то удостоверение и представшись полицейским. Под предлогом что ребенок перешел дорогу не по правилам, привел девочку 10лет, в подъезд НАШЕГО ДОМА. Показал ей свои гениталии рассказывал и потрогал ее. Девочке с трудом удалось его уговорить, не трогать ее. На данный момент сотрудники проводят розыск маньяка! Камера наружного наблюдения все зафиксировала. Предупредите все свои деток которые гуляют и идут после школы одни. Нас уведомляла родительница
ужас! это псих.болезнь типа каннибализма. закрывать в психушку и серьёзно изучать их надо. по паттерну поведения в интернете можно вычислять педофилов. а детям второй телефон кнопочный или часы-трекер(1,5тыр.на али) давать, чтобы незаметно, не вынимая из кармана, могли звонить родителям.
20.01.2018 18:51
- гость -
Детям надо шокер давать. Что бы в червяка идиоту воткнули и он коней сбросил.
на врз у нас это было в двадцатых числах декабря ко мне два разаза приходили следоки фотку эту показывали говорили у него лецо в пятнах или после какойто болезни,отписка полюбому