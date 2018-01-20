Фото: militaryreview.su
Вашингтон сам оплатит часть военной техники, которую отправят на Украину. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на ТАСС и источник агентства в Госдепартаменте США.
"Мы намерены предоставить Украине оборонительные противотанковые средства, включая ракетную систему Javelin. Эти средства будут частично профинансированы американскими деньгами, предназначенными для оказания содействия другим странам в сфере безопасности", — сказал сотрудник Госдепартамента США. При этом он отказался назвать сроки поставок, прокомментировать возможный запрет на применение ПТРК в Донбассе, а также сумму, которую Вашингтон фактически подарит Киеву.
Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что считают ПТРК Javelin "целиком оборонительным по своей природе".
Также, по утверждению Госдепа, Вашингтон остается приверженным Минским соглашениям и считает, что конфликт на юго-востоке Украины "должен быть и будет урегулирован" дипломатическим путем.
О договоренности с Вашингтоном о поставках Javelin 18 января заявил президент Украины петр Порошенко. Позднее представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич указал на то, что бойцы украинского батальона "Азов" в Донбассе вооружились американскими противотанковыми комплексами Tow
Комментарии
К России это не имеет никакого отношения. Наших войск там нет. А украинцев борющихся за целостность страны, как мы боролись за целостность России в Чечне стоит приветствовать. Пусть бьют бандюков, как мы в Чечне.
Сначала печенюшки,затем джавелины...
то 12:40
Вообще-то вооружение соседней с Россией страны натовским оружием имеет значение.
Всё россияне, можете начинить скидываться на танки для Украины. А то то не хорошо получается противотанковые ракеты есть а танков нет
Если танк куплен сепаратистами в магазине, то приклеенный на башню чек со штрихкодом, гарантирует его от поражения джавелином...
"Вообще-то вооружение соседней с Россией страны натовским оружием имеет значение."
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Так вот почему у нас выаоз мусора подорожал?
20.01.2018 12:47
- гость -
Мы же ни у кого не спрашиваем про военные учения на территории независимой России и про оружие с которым проводим учения. А часто и техника и начинка нашего боевого оружия импортное. К тому же пиндосы поставляют независимой стране оборонительные (а не наступательные) противотанковые средства. С противотанковым оружием обороняются против танков , а не бегут на танки в атаку. Так во всяком случае классифицируется оружие во всем мире. К тому же ни российских танков, ни российских танкистов там нет. Об этом неоднократно заявляло руководство нашей страны. Или вы слушаете каких то других руководителей?
Пиндосы готовят укров к войне и уши в воду тут не спрятать.
Дураками будем если позволим им военные действия у себя не сделав им заварушки на территории за океяном.
20.01.2018 12:59
- гость -
в своей благостной тираде вы забыли упомянуть пустячок, вооружают страну которая очень агрессивно настроена против России и в своих горестных мечтах уже воюет с нами.
таких комментаторов как вы, надо взять на заметку и отправить в случае войны на передовую первыми.
Не надо сравнивать Чечню и Донбасс, в России была абсолютно законная власть, на Украине же произошел незаконный, кровавый захват власти, жители Донбасса в отличии от остальных терпил не хотят ложиться под бандитов захвативших власть.
20.01.2018 13:03
- гость -
Займитесь. Только разберитесь. Я Родину, как и все патриоты защищал в сапогах и автоматом. Наверное как и Вы? А про заметку Вы лихо......, чувствуется наш человек
"в России была абсолютно законная власть"
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Ну это вопрос дискуссионный. Кто-то считает развал Союза и расстрел Белого дома из танков государственным переворотом. С законностью таи явно проблемы были.
20.01.2018 13:06 в России была абсолютно законная власть=====чтоооо? ельцин был Кровавый Палач и Узурпатор, расстрелявший депутатов и народ в 1993.
20.01.2018 13:06
- гость -
Про кровавый захват полностью согласен. Совсем другое дело когда власть выбрана народом на выборах, с участием международных наблюдателей, не нашедших нарушений. Тут против закона не попрешь. Все прозрачно и открыто.
На закупку выстрелов к джавам полбюджета страны уйдёт. А вообще это их внутреннее дело.
20.01.2018 13:03
- гость -
Где Вы лично служили? В каких войсках? В каком звании вышли на гражданку? В каких учениях принимали участия? В каких вооруженных конфликтах с оружием в руках участвовали? Только в этом случае Ваша тирада имеет смысл. Кроме взятия на заметку, естественно
то 13:16
Предлагаю посмотреть ролик Шария о душевных снимках территории Украины из космоса.Вы поймёте,если ещё не поняли, что из себя представляет законноизбранный главнокомандующий этого государства )))
Совсем другое дело когда власть выбрана народом на выборах, с участием международных наблюдателей, не нашедших нарушений.
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После расстрела белого дома были честные выборы? Ок. Тогда прошу повторить и отстранить Вову от власти, чтобы он как Миша в Германию сбежал мемуары писать. Ну а потом можно и честные выборы 18 марта провести
Хорошо, что у нас в России все выборы честные и демократичные. Согласно Конституции и закону.
страну которая очень агрессивно настроена против России и в своих горестных мечтах уже воюет с нами.
Это кто тебе такое сказал? А почему до 14 года она не была агрессивно настроена, а потом вдруг стала агрессивно настроена?
20.01.2018 13:24
- гость -
то 13:16
Предлагаю посмотреть ролик Шария
Тебя копро уже перестало вставлять и ты решил перейти на Шария?
То 14:18
Тебе стыдно что твой президент порошко так жидко обделался?
20.01.2018 14:05
- гость -
Как могут быть выборы без выбора?!
20.01.2018 15:00
- гость -
То 14:18
Тебе стыдно что твой президент порошко так жидко обделался?
А что, он идёт на 4 срок?
20.01.2018 13:29
Вот тебя накрыло, на самом деле на Украине вор Порошенко с бандой ворвались в класс и грабят и гнобят народ Украины, а те забились по углам и слово сказать боятся , иначе в тюрьму или убьют, а вообще на Украине сейчас гуляй поле и народ там бесправен как никогда.
20.01.2018 15:54 что-то не видать у "вора" Порошенко золотых батонов, унитазов, дворцов в Межигорье, Синегоре, Сухолучье и в Чайном, личных зоопарков, коллекций дорогих авто 200шт., яхт, вертолётов и трёх камазов с долларами...наоборот он потерял все свои фабрики в России.
"вор" Порошенко сравним с нашими ?
Согласно рейтингу Forbes (июнь 2014), имея состояние $1,3 млрд,
Forbes оценил (март 2015) состояние Порошенко в 750 миллионов долларов
20.01.2018 13:22
- гость -
ватсон, я бурятский снайпер
20.01.2018 16:18
- гость -
состояние Порошенко в 750 миллионов долларов
Вот это вор) он беднее нашего Ракшина)
20.01.2018 16:12
- гость -
сравнить укропов скакавших на майдане лет 25-30
Они по крайней мере из танков по Дому советов не шмаляли)
Рад за хохлов им сша подарки дарят...
улыбнуло Порошенко вор один дворец несменяемого в Прасковеевке с двухэтажным будуаром оценивается в 3-5млрд.долл. это 7 порошенок вместе сложить.
20.01.2018 17:23
- гость -
ваши кокаиновые фантазии никого не занимают.
20.01.2018 12:47
- гость -
Не мешайте балбесу радоваться.
таких комментаторов как вы, надо взять на заметку и отправить в случае войны на передовую первыми.
Пусть отхожие места голыми руками чистит. А то ствол АК со страпоном перепутает.
что-то не видать у "вора" Порошенко золотых батонов, унитазов, дворцов в Межигорье, Синегоре, Сухолучье и в Чайном, личных зоопарков, коллекций дорогих авто 200шт., яхт, вертолётов и трёх камазов с долларами...наоборот он потерял все свои фабрики в России.
Глазоньки разуйте. А то от горилки заплыли.