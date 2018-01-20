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Новости

СМИ: США подарят Украине противотанковые ракеты

, ИА "Амител"
Закупку Javelin частично профинансируют американскими деньгами, которые предназначены для оказания содействия другим странам

Фото: militaryreview.su

Вашингтон сам оплатит часть военной техники, которую отправят на Украину. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на ТАСС и источник агентства в Госдепартаменте США.

"Мы намерены предоставить Украине оборонительные противотанковые средства, включая ракетную систему Javelin. Эти средства будут частично профинансированы американскими деньгами, предназначенными для оказания содействия другим странам в сфере безопасности", — сказал сотрудник Госдепартамента США. При этом он отказался назвать сроки поставок, прокомментировать возможный запрет на применение ПТРК в Донбассе, а также сумму, которую Вашингтон фактически подарит Киеву.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что считают ПТРК Javelin "целиком оборонительным по своей природе".

Также, по утверждению Госдепа, Вашингтон остается приверженным Минским соглашениям и считает, что конфликт на юго-востоке Украины "должен быть и будет урегулирован" дипломатическим путем.

О договоренности с Вашингтоном о поставках Javelin 18 января заявил президент Украины петр Порошенко. Позднее представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич указал на то, что бойцы украинского батальона "Азов" в Донбассе вооружились американскими противотанковыми комплексами Tow

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.01.2018 12:40
- гость -

К России это не имеет никакого отношения. Наших войск там нет. А украинцев борющихся за целостность страны, как мы боролись за целостность России в Чечне стоит приветствовать. Пусть бьют бандюков, как мы в Чечне.

0  0
20.01.2018 12:43
- гость -

Сначала печенюшки,затем джавелины...

0  0
20.01.2018 12:47
- гость -

то 12:40
Вообще-то вооружение соседней с Россией страны натовским оружием имеет значение.

0  0
20.01.2018 12:50
- гость -

Всё россияне, можете начинить скидываться на танки для Украины. А то то не хорошо получается противотанковые ракеты есть а танков нет

0  0
20.01.2018 12:52
- гость -

Если танк куплен сепаратистами в магазине, то приклеенный на башню чек со штрихкодом, гарантирует его от поражения джавелином...

0  0
20.01.2018 12:57
- гость -

"Вообще-то вооружение соседней с Россией страны натовским оружием имеет значение."
----
Так вот почему у нас выаоз мусора подорожал?

0  0
20.01.2018 12:59
- гость -

20.01.2018 12:47
- гость -

Мы же ни у кого не спрашиваем про военные учения на территории независимой России и про оружие с которым проводим учения. А часто и техника и начинка нашего боевого оружия импортное. К тому же пиндосы поставляют независимой стране оборонительные (а не наступательные) противотанковые средства. С противотанковым оружием обороняются против танков , а не бегут на танки в атаку. Так во всяком случае классифицируется оружие во всем мире. К тому же ни российских танков, ни российских танкистов там нет. Об этом неоднократно заявляло руководство нашей страны. Или вы слушаете каких то других руководителей?

0  0
20.01.2018 13:00
- гость -

Пиндосы готовят укров к войне и уши в воду тут не спрятать.
Дураками будем если позволим им военные действия у себя не сделав им заварушки на территории за океяном.

0  0
20.01.2018 13:03
- гость -

20.01.2018 12:59
- гость -
в своей благостной тираде вы забыли упомянуть пустячок, вооружают страну которая очень агрессивно настроена против России и в своих горестных мечтах уже воюет с нами.
таких комментаторов как вы, надо взять на заметку и отправить в случае войны на передовую первыми.

0  0
20.01.2018 13:06
- гость -

Не надо сравнивать Чечню и Донбасс, в России была абсолютно законная власть, на Украине же произошел незаконный, кровавый захват власти, жители Донбасса в отличии от остальных терпил не хотят ложиться под бандитов захвативших власть.

0  0
20.01.2018 13:12
- гость -

20.01.2018 13:03
- гость -

Займитесь. Только разберитесь. Я Родину, как и все патриоты защищал в сапогах и автоматом. Наверное как и Вы? А про заметку Вы лихо......, чувствуется наш человек

0  0
20.01.2018 13:14
- гость -

"в России была абсолютно законная власть"
-----
Ну это вопрос дискуссионный. Кто-то считает развал Союза и расстрел Белого дома из танков государственным переворотом. С законностью таи явно проблемы были.

0  0
20.01.2018 13:15
- гость -

20.01.2018 13:06 в России была абсолютно законная власть=====чтоооо? ельцин был Кровавый Палач и Узурпатор, расстрелявший депутатов и народ в 1993.

0  0
20.01.2018 13:16
- гость -

20.01.2018 13:06
- гость -

Про кровавый захват полностью согласен. Совсем другое дело когда власть выбрана народом на выборах, с участием международных наблюдателей, не нашедших нарушений. Тут против закона не попрешь. Все прозрачно и открыто.

0  0
20.01.2018 13:21
Пионер

На закупку выстрелов к джавам полбюджета страны уйдёт. А вообще это их внутреннее дело.

0  0
20.01.2018 13:22
- гость -

20.01.2018 13:03
- гость -

Где Вы лично служили? В каких войсках? В каком звании вышли на гражданку? В каких учениях принимали участия? В каких вооруженных конфликтах с оружием в руках участвовали? Только в этом случае Ваша тирада имеет смысл. Кроме взятия на заметку, естественно

0  0
20.01.2018 13:24
- гость -

то 13:16
Предлагаю посмотреть ролик Шария о душевных снимках территории Украины из космоса.Вы поймёте,если ещё не поняли, что из себя представляет законноизбранный главнокомандующий этого государства )))

0  0
20.01.2018 13:58
- гость -

Совсем другое дело когда власть выбрана народом на выборах, с участием международных наблюдателей, не нашедших нарушений.
-------
После расстрела белого дома были честные выборы? Ок. Тогда прошу повторить и отстранить Вову от власти, чтобы он как Миша в Германию сбежал мемуары писать. Ну а потом можно и честные выборы 18 марта провести

0  0
20.01.2018 14:05
- гость -

Хорошо, что у нас в России все выборы честные и демократичные. Согласно Конституции и закону.

0  0
20.01.2018 14:16
- гость -

страну которая очень агрессивно настроена против России и в своих горестных мечтах уже воюет с нами.

Это кто тебе такое сказал? А почему до 14 года она не была агрессивно настроена, а потом вдруг стала агрессивно настроена?

0  0
20.01.2018 14:18
- гость -

20.01.2018 13:24
- гость -
то 13:16
Предлагаю посмотреть ролик Шария

Тебя копро уже перестало вставлять и ты решил перейти на Шария?

0  0
20.01.2018 15:00
- гость -

То 14:18
Тебе стыдно что твой президент порошко так жидко обделался?

0  0
20.01.2018 15:08
- гость -


20.01.2018 14:05
- гость -
Как могут быть выборы без выбора?!

0  0
20.01.2018 15:21
- гость -

20.01.2018 15:00
- гость -
То 14:18
Тебе стыдно что твой президент порошко так жидко обделался?

А что, он идёт на 4 срок?

0  0
20.01.2018 15:54
- гость -

20.01.2018 13:29
Вот тебя накрыло, на самом деле на Украине вор Порошенко с бандой ворвались в класс и грабят и гнобят народ Украины, а те забились по углам и слово сказать боятся , иначе в тюрьму или убьют, а вообще на Украине сейчас гуляй поле и народ там бесправен как никогда.

0  0
20.01.2018 16:06
- гость -

20.01.2018 15:54 что-то не видать у "вора" Порошенко золотых батонов, унитазов, дворцов в Межигорье, Синегоре, Сухолучье и в Чайном, личных зоопарков, коллекций дорогих авто 200шт., яхт, вертолётов и трёх камазов с долларами...наоборот он потерял все свои фабрики в России.

0  0
20.01.2018 16:18
- гость -

"вор" Порошенко сравним с нашими ?
Согласно рейтингу Forbes (июнь 2014), имея состояние $1,3 млрд,
Forbes оценил (март 2015) состояние Порошенко в 750 миллионов долларов

0  0
20.01.2018 16:18
- гость -

20.01.2018 13:22
- гость -
ватсон, я бурятский снайпер

0  0
20.01.2018 16:28
- гость -

20.01.2018 16:18
- гость -
состояние Порошенко в 750 миллионов долларов

Вот это вор) он беднее нашего Ракшина)

0  0
20.01.2018 16:30
- гость -

20.01.2018 16:12
- гость -

сравнить укропов скакавших на майдане лет 25-30

Они по крайней мере из танков по Дому советов не шмаляли)

0  0
20.01.2018 17:03
Коренной житель АК

Рад за хохлов им сша подарки дарят...

0  0
20.01.2018 17:23
- гость -

улыбнуло Порошенко вор один дворец несменяемого в Прасковеевке с двухэтажным будуаром оценивается в 3-5млрд.долл. это 7 порошенок вместе сложить.

0  0
20.01.2018 19:46
- гость -

20.01.2018 17:23
- гость -
ваши кокаиновые фантазии никого не занимают.

0  0
20.01.2018 20:13
- гость -


20.01.2018 12:47
- гость -

Не мешайте балбесу радоваться.

0  0
20.01.2018 20:19
- гость -

таких комментаторов как вы, надо взять на заметку и отправить в случае войны на передовую первыми.

Пусть отхожие места голыми руками чистит. А то ствол АК со страпоном перепутает.

0  0
20.01.2018 20:35
- гость -

что-то не видать у "вора" Порошенко золотых батонов, унитазов, дворцов в Межигорье, Синегоре, Сухолучье и в Чайном, личных зоопарков, коллекций дорогих авто 200шт., яхт, вертолётов и трёх камазов с долларами...наоборот он потерял все свои фабрики в России.

Глазоньки разуйте. А то от горилки заплыли.

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