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Вашингтон сам оплатит часть военной техники, которую отправят на Украину. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на ТАСС и источник агентства в Госдепартаменте США.

"Мы намерены предоставить Украине оборонительные противотанковые средства, включая ракетную систему Javelin. Эти средства будут частично профинансированы американскими деньгами, предназначенными для оказания содействия другим странам в сфере безопасности", — сказал сотрудник Госдепартамента США. При этом он отказался назвать сроки поставок, прокомментировать возможный запрет на применение ПТРК в Донбассе, а также сумму, которую Вашингтон фактически подарит Киеву.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что считают ПТРК Javelin "целиком оборонительным по своей природе".

Также, по утверждению Госдепа, Вашингтон остается приверженным Минским соглашениям и считает, что конфликт на юго-востоке Украины "должен быть и будет урегулирован" дипломатическим путем.

О договоренности с Вашингтоном о поставках Javelin 18 января заявил президент Украины петр Порошенко. Позднее представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич указал на то, что бойцы украинского батальона "Азов" в Донбассе вооружились американскими противотанковыми комплексами Tow