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Сотрудники полиции Межмуниципального отдела МВД России "Заринский" проводят проверку по факту кражи денежных средств путем обмана.

По предварительным данным, накануне жительница города Заринска 1989 года рождения решила оформить кредит через сеть Интернет. На одном из сайтов она заполнила заявку. Вскоре ей позвонил якобы представитель кредитной организации и сообщил о том, что кредит одобрен. Для его получения девушка под диктовку выполнила ряд операций на своем мобильном телефоне, в результате чего подключила услугу, при помощи которой злоумышленники похитили с ее банковского счета денежные средства в сумме около 30 тысяч рублей. Только после этого гражданка поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.