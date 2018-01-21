Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Период аномальных морозов стартовал в Алтайском крае с воскресенья, 21 января – минувшей ночью столбики термометров в регионе опускались до -43 градусов.

В этой связи, напомним, в крае объявлено штормовое предупреждение. С 21 по 24 января температура может опускаться до -45 градусов. Все экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

Спасатели призывают жителей края не забывать о мерах предосторожности.

Днем в воскресенье в регионе будет без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман. Температуры в светлое время суток составят -25…-30 градусов, местами до -35 градусов. Ветер будет северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле также без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы возможна изморозь. Днем в краевой столице -28…-30 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 метров.