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Международный олимпийский комитет (МОК) сократил с 500 до 389 человек пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Итоговый состав российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане по решению МОК определяет специальная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон, которая проверяет заявленных российской стороной атлетов на соответствие критериям: необходимое количество допинг-тестов, отсутствие в прошлом санкций за нарушение антидопинговых правил. Решение МОК по количеству допущенных спортсменов будет озвучено не раньше 27 января, когда будет зарегистрирована делегация "Олимпийские атлеты из России" и выписаны приглашения на Игры. "Члены независимой комиссии МОК после нескольких недель интенсивной работы смогли подробно рассмотреть каждого спортсмена в отдельности, они создали пул чистых спортсменов, из которого могут быть выбраны спортсмены для приглашения на Олимпийские игры. Более 80 процентов спортсменов из этого пула не выступали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году — этот факт показывает, что пришло новое поколение российских атлетов", — сказано в сообщении МОК.

Ранее Олимпийский комитет России подал список из 500 спортсменов для участия в Олимпиаде. МОК уже сократил его на 111 человек. В заявлении отмечается, что все спортсмены, к которым были применены санкции по итогам расследования комиссии Дениса Освальда, не вошли в пул. В случае остальных атлетов требуется выполнить еще ряд процедур, как дальнейшее тестирование на допинг перед Олимпиадой и повторный анализ допинг-проб. Только в случае, если атлеты успешно пройдут проверку, они получат приглашения на Игры.

"В течение нынешнего зимнего сезона российские спортсмены, которых мы отобрали в пул, прошли самые тщательные проверки на допинг во всем мире. В среднем с апреля 2017 года российские спортсмены тестировались на допинг чаще, чем атлеты из любой другой страны. Никто из них ранее не был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, поэтому в пуле не будет целого ряда россиян", — заявила Фурнейрон.

"Олимпийский комитет России теперь может предлагать спортсменов, которые могли бы заполнить олимпийские квоты, — говорится в сообщении МОК. — Поэтому из текущего пула можно будет выбрать ограниченное количество человек. Поскольку квалификационные соревнования еще не завершились и спортсменам нужно выполнить ряд требований, невозможно спрогнозировать, сколько российских атлетов выступят на Олимпиаде".

Окончательный состав российской делегации определит комиссия во главе с членом исполкома МОК Николь Хоевертц, в нее также входят член комиссии спортсменов МОК Данка Бартекова и генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер. Эта комиссия до 28 января должна утвердить список, предложенный комиссией Фурнейрон, только после этого спортсмены получат официальные приглашения на Игры-2018. Комиссия Хоевертц не может дополнить этот список, но сможет по собственному усмотрению убрать некоторые фамилии.