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Международный олимпийский комитет (МОК) сократил с 500 до 389 человек пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.
Итоговый состав российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане по решению МОК определяет специальная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон, которая проверяет заявленных российской стороной атлетов на соответствие критериям: необходимое количество допинг-тестов, отсутствие в прошлом санкций за нарушение антидопинговых правил. Решение МОК по количеству допущенных спортсменов будет озвучено не раньше 27 января, когда будет зарегистрирована делегация "Олимпийские атлеты из России" и выписаны приглашения на Игры. "Члены независимой комиссии МОК после нескольких недель интенсивной работы смогли подробно рассмотреть каждого спортсмена в отдельности, они создали пул чистых спортсменов, из которого могут быть выбраны спортсмены для приглашения на Олимпийские игры. Более 80 процентов спортсменов из этого пула не выступали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году — этот факт показывает, что пришло новое поколение российских атлетов", — сказано в сообщении МОК.
Ранее Олимпийский комитет России подал список из 500 спортсменов для участия в Олимпиаде. МОК уже сократил его на 111 человек. В заявлении отмечается, что все спортсмены, к которым были применены санкции по итогам расследования комиссии Дениса Освальда, не вошли в пул. В случае остальных атлетов требуется выполнить еще ряд процедур, как дальнейшее тестирование на допинг перед Олимпиадой и повторный анализ допинг-проб. Только в случае, если атлеты успешно пройдут проверку, они получат приглашения на Игры.
"В течение нынешнего зимнего сезона российские спортсмены, которых мы отобрали в пул, прошли самые тщательные проверки на допинг во всем мире. В среднем с апреля 2017 года российские спортсмены тестировались на допинг чаще, чем атлеты из любой другой страны. Никто из них ранее не был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, поэтому в пуле не будет целого ряда россиян", — заявила Фурнейрон.
"Олимпийский комитет России теперь может предлагать спортсменов, которые могли бы заполнить олимпийские квоты, — говорится в сообщении МОК. — Поэтому из текущего пула можно будет выбрать ограниченное количество человек. Поскольку квалификационные соревнования еще не завершились и спортсменам нужно выполнить ряд требований, невозможно спрогнозировать, сколько российских атлетов выступят на Олимпиаде".
Окончательный состав российской делегации определит комиссия во главе с членом исполкома МОК Николь Хоевертц, в нее также входят член комиссии спортсменов МОК Данка Бартекова и генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер. Эта комиссия до 28 января должна утвердить список, предложенный комиссией Фурнейрон, только после этого спортсмены получат официальные приглашения на Игры-2018. Комиссия Хоевертц не может дополнить этот список, но сможет по собственному усмотрению убрать некоторые фамилии.
Комментарии
Неужели, все таки господдержка мельдония была? Впредь будет наука для российских атлетов. Теперь посмотрим процент результатов, так называемых "чмстых" российских спортсменов. Посмотрим и сравним. Интересно, а В. В.Жириновский испытал на себе его действие?
Утрутся...
Интересно, а В. В.Жириновский испытал на себе его действие?
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18 марта известно станет. Если Жириновский неожиданно победит, то это точно из-за применения допинга
Господдержка мельдония?)))Вы не в себе.А вообще надо ассимерично ответить моку:четыре сбоку -ваших нет.
Сочинский сиделец страстно хотел победы на Олимпиаде - ему это обеспечили, а то, что теперь расплачиваются спортсмены для этих не существенно...
20.01.2018 13:52
- гость -
Я читаю результаты международной комиссии и доклад. А Вы что читаете и цитируете? Так что кто из нас не в себе?
то 14:03
Да-да:виноваты Путин и его окружение.Все на митинг,не забудем,не простим.
Мельдоний в списке жизненно необходимых лекарств на 2018 год.
Жалко закончилось величие спорта,когда была гордость за победы наших спортсменов ,которые в честной борьбе завоевывали медали.,когда основной идеей олимпизма было:
"Главное не победа а участие".
Сегодня правит тщеславие ,преданы все принципы олимпизма,главное не стать первым а получить кусок железа любой ценой,даже самой подлой.
А то что касается допинга наша страна на последнем месте как и во всем остальном,работать надо лучше а не искать виноватых!!!!!
Если на уровне Первенства Сибири (Иркутск), тётки-перворазрядницы хомячат "дурь" чтобы выполнить норматив КМС
Где вы чистых "сборников" найдёте ???
Не понял,как российский МОК мог подать списки спортсменов из РФ?
Я не медик и не член антидопинговой комиссии, поэтому утверждать не берусь насчет мельдония, что он является допингом...В быту применяется внутривенно милдронат
(действующее вещество-мельдоний) как сосудистое средство, для улучшения мозгового кровоснабжения... Всем бабулькам его поголовно назначают. Сама использовала, никаких супервозможностей не появилось)))
20.01.2018 15:09
МС СССР
Дело не в чистоте, дело в умении не попадаться и тут не все от спортсмена зависит.
20.01.2018 16:23
Гостья
Бабульки в быту и спорт высоких достижений, это несколько разные области.
Сама использовала, никаких супервозможностей не появилось)))
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Так и не должно было появиться. В спорте разница между победой и поражением всего то чуть чуть. Допинг как раз и является этим чуть чуть Но это когда его один спортсмен принимает, а остальные нет. А вот когда как у нас допинг потребляют все, то это уже соревнование изготовителей допинга, а не спортсменов.
МОК - подпиндосная помойка.
МОК это авторитетнейшая контора, та что всё по делу.
Коренной, свали уже..Утомителен в своей никчемности
Да, тут надо своих защищать, по любому и проклинать пиндостан - он и хохлы во всем виноваты, что мы во враньё живём под ворами.
Милдронат - это и есть мельдоний. Пил в 2013 после травмы. Никаких изменений не заметил.
Что "жрали" олимпийцы в Сочи, неизвестно, пробы подменили. Теперь молча утираемся.