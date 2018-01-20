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МОК не допустил к Олимпийским играм 111 российских спортсменов

, ИА "Амител"
Ранее Олимпийский комитет России подал список из 500 спортсменов для участия в ОИ-2018

Фото: sadsha.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) сократил с 500 до 389 человек пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Итоговый состав российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане по решению МОК определяет специальная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон, которая проверяет заявленных российской стороной атлетов на соответствие критериям: необходимое количество допинг-тестов, отсутствие в прошлом санкций за нарушение антидопинговых правил. Решение МОК по количеству допущенных спортсменов будет озвучено не раньше 27 января, когда будет зарегистрирована делегация "Олимпийские атлеты из России" и выписаны приглашения на Игры. "Члены независимой комиссии МОК после нескольких недель интенсивной работы смогли подробно рассмотреть каждого спортсмена в отдельности, они создали пул чистых спортсменов, из которого могут быть выбраны спортсмены для приглашения на Олимпийские игры. Более 80 процентов спортсменов из этого пула не выступали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году — этот факт показывает, что пришло новое поколение российских атлетов", — сказано в сообщении МОК.

Ранее Олимпийский комитет России подал список из 500 спортсменов для участия в Олимпиаде. МОК уже сократил его на 111 человек. В заявлении отмечается, что все спортсмены, к которым были применены санкции по итогам расследования комиссии Дениса Освальда, не вошли в пул. В случае остальных атлетов требуется выполнить еще ряд процедур, как дальнейшее тестирование на допинг перед Олимпиадой и повторный анализ допинг-проб. Только в случае, если атлеты успешно пройдут проверку, они получат приглашения на Игры.

"В течение нынешнего зимнего сезона российские спортсмены, которых мы отобрали в пул, прошли самые тщательные проверки на допинг во всем мире. В среднем с апреля 2017 года российские спортсмены тестировались на допинг чаще, чем атлеты из любой другой страны. Никто из них ранее не был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, поэтому в пуле не будет целого ряда россиян", — заявила Фурнейрон.

"Олимпийский комитет России теперь может предлагать спортсменов, которые могли бы заполнить олимпийские квоты, — говорится в сообщении МОК. — Поэтому из текущего пула можно будет выбрать ограниченное количество человек. Поскольку квалификационные соревнования еще не завершились и спортсменам нужно выполнить ряд требований, невозможно спрогнозировать, сколько российских атлетов выступят на Олимпиаде".

Окончательный состав российской делегации определит комиссия во главе с членом исполкома МОК Николь Хоевертц, в нее также входят член комиссии спортсменов МОК Данка Бартекова и генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер. Эта комиссия до 28 января должна утвердить список, предложенный комиссией Фурнейрон, только после этого спортсмены получат официальные приглашения на Игры-2018. Комиссия Хоевертц не может дополнить этот список, но сможет по собственному усмотрению убрать некоторые фамилии.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.01.2018 13:39
- гость -

Неужели, все таки господдержка мельдония была? Впредь будет наука для российских атлетов. Теперь посмотрим процент результатов, так называемых "чмстых" российских спортсменов. Посмотрим и сравним. Интересно, а В. В.Жириновский испытал на себе его действие?

0  0
20.01.2018 13:45
- гость -

Утрутся...

0  0
20.01.2018 13:49
- гость -

Интересно, а В. В.Жириновский испытал на себе его действие?
---------

18 марта известно станет. Если Жириновский неожиданно победит, то это точно из-за применения допинга

0  0
20.01.2018 13:52
- гость -

Господдержка мельдония?)))Вы не в себе.А вообще надо ассимерично ответить моку:четыре сбоку -ваших нет.

0  0
20.01.2018 14:03
- гость -

Сочинский сиделец страстно хотел победы на Олимпиаде - ему это обеспечили, а то, что теперь расплачиваются спортсмены для этих не существенно...

0  0
20.01.2018 14:03
- гость -

20.01.2018 13:52
- гость -

Я читаю результаты международной комиссии и доклад. А Вы что читаете и цитируете? Так что кто из нас не в себе?

0  0
20.01.2018 14:14
- гость -

то 14:03
Да-да:виноваты Путин и его окружение.Все на митинг,не забудем,не простим.

0  0
20.01.2018 14:15
Владимир

Мельдоний в списке жизненно необходимых лекарств на 2018 год.

0  0
20.01.2018 14:24
689

Жалко закончилось величие спорта,когда была гордость за победы наших спортсменов ,которые в честной борьбе завоевывали медали.,когда основной идеей олимпизма было:
"Главное не победа а участие".
Сегодня правит тщеславие ,преданы все принципы олимпизма,главное не стать первым а получить кусок железа любой ценой,даже самой подлой.
А то что касается допинга наша страна на последнем месте как и во всем остальном,работать надо лучше а не искать виноватых!!!!!

0  0
20.01.2018 15:09
МС СССР

Если на уровне Первенства Сибири (Иркутск), тётки-перворазрядницы хомячат "дурь" чтобы выполнить норматив КМС
Где вы чистых "сборников" найдёте ???

0  0
20.01.2018 15:20
14

Не понял,как российский МОК мог подать списки спортсменов из РФ?

0  0
20.01.2018 16:23
Гостья

Я не медик и не член антидопинговой комиссии, поэтому утверждать не берусь насчет мельдония, что он является допингом...В быту применяется внутривенно милдронат
(действующее вещество-мельдоний) как сосудистое средство, для улучшения мозгового кровоснабжения... Всем бабулькам его поголовно назначают. Сама использовала, никаких супервозможностей не появилось)))

0  0
20.01.2018 16:55
АБОРИГЕН

20.01.2018 15:09
МС СССР
Дело не в чистоте, дело в умении не попадаться и тут не все от спортсмена зависит.

0  0
20.01.2018 16:57
АБОРИГЕН

20.01.2018 16:23
Гостья
Бабульки в быту и спорт высоких достижений, это несколько разные области.

0  0
20.01.2018 17:08
- гость -

Сама использовала, никаких супервозможностей не появилось)))
-----------

Так и не должно было появиться. В спорте разница между победой и поражением всего то чуть чуть. Допинг как раз и является этим чуть чуть Но это когда его один спортсмен принимает, а остальные нет. А вот когда как у нас допинг потребляют все, то это уже соревнование изготовителей допинга, а не спортсменов.

0  0
20.01.2018 17:11
гость

МОК - подпиндосная помойка.

0  0
20.01.2018 17:12
Коренной житель АК

МОК это авторитетнейшая контора, та что всё по делу.

0  0
20.01.2018 17:33
- гость -

Коренной, свали уже..Утомителен в своей никчемности

0  0
20.01.2018 18:00
- гость -

Да, тут надо своих защищать, по любому и проклинать пиндостан - он и хохлы во всем виноваты, что мы во враньё живём под ворами.

0  0
20.01.2018 20:30
Ее

Милдронат - это и есть мельдоний. Пил в 2013 после травмы. Никаких изменений не заметил.

0  0
20.01.2018 21:20
- гость -

Что "жрали" олимпийцы в Сочи, неизвестно, пробы подменили. Теперь молча утираемся.

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