Фото: avito.ru

Коттедж площадью 338,7 квадратных метра продают в барнаульском поселке Пригородный за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Свежий воздух, недалёко лес, санаторий и страусиное ранчо. Хорошая, плодородная земля. Из насаждений два сорта крыжовника, три сорта смородины, жимолость, малина и виктория", — рассказывает автор объявления.

Дом построен из кирпича и обшит сайдингом. На первом этаже находятся две комнаты, зал с камином, кухня, душевая кабина с туалетом, туалет.

На втором этаже — три комнаты, большой зал, ванная комната, балкон с выходом на чердак.

Также имеется подвал, большая баня с погребом, хозпостройка, гараж и теплица.

Коттедж расположен на участке площадью 15 соток.