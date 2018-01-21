Фото: avito.ru
Коттедж площадью 338,7 квадратных метра продают в барнаульском поселке Пригородный за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Свежий воздух, недалёко лес, санаторий и страусиное ранчо. Хорошая, плодородная земля. Из насаждений два сорта крыжовника, три сорта смородины, жимолость, малина и виктория", — рассказывает автор объявления.
Дом построен из кирпича и обшит сайдингом. На первом этаже находятся две комнаты, зал с камином, кухня, душевая кабина с туалетом, туалет.
На втором этаже — три комнаты, большой зал, ванная комната, балкон с выходом на чердак.
Также имеется подвал, большая баня с погребом, хозпостройка, гараж и теплица.
Коттедж расположен на участке площадью 15 соток.
Комментарии
зачем хороший кирпич сайдингом обшивать? для чего?
цена в несколько раз завышена