Фото: bisquit-mag.ru

Аномальные холода установятся в Алтайском крае уже завтра, 21 января. Пока же жители региона обсуждают грядущее похолодание в соцсетях. Портал Amic.ru выяснил, какая температура установилась в населенных пунктах региона в данный момент.

Самым холодным стал город Камень-на-Оби: столбик термометра там опустился до 26 градусов ниже нуля. На градус теплее в Заринске и Тальменке. В столице Алтайского края сейчас -23 градуса.

Также холоднее 20 градусов в Славгороде (-22), Бийске (-21), Алейске (-20) и Волчихе (-20).

На юге региона температура воздуха немного теплее. В Рубцовске, Змеиногорске и Белокурихе -16, -12 и -14 градусов соответственно.

Напомним, экстренные и коммунальные службы в связи с грядущими аномальными морозами перевели в режим повышенной готовности. Этой ночью ожидается похолодание до -43 градусов.