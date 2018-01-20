Фото: kino-teatr.ru

Обнародована запись 1990-х годов, в которой британский актер Том Харди читает рэп. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Telegraph.

Газета отмечает, что свое рэперское прошлое звезда не скрывала. Так, в 2011 году Харди говорил, что занимался подобным творчеством с 14 лет, однако не смог привлечь к себе больше внимание, так как был родом из "милого района для среднего класса", а также "не очень хорош".

Актер добавил, что записал много материала, который так и не был издан. Однако экс-партнер Харди по занятиям рэпом Эдвард Трейси опубликовал в сети их совместную работу. Он уточнил, что материал записывался в спальне в 1999 году, однако работа так и не была по-настоящему закончена.

Автором текста и исполнителем был Харди, а Трейси написал музыку и продюссировал альбом, в который вошло 18 треков.

Актер Том Харди известен по таким картинам, как "Начало", "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Дюнкерк".