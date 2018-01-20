Фото: realtrends.com
Ровно в полночь с пятницы на субботу, 20 января, (08:00 мск) истек срок действия принятой в конце декабря минувшего года резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств США, теперь им придется прекратить выполнять некоторые свои функции из-за отсутствия средств, поскольку полноценный бюджет на текущий год не принят, пишет ТАСС.
Отмечается, что накануне вечером проект новой резолюции не смог преодолеть процедурное голосование и набрать нужные 60 голосов, чтобы дебаты по этому вопросу прекратились. Это произошло потому, что республиканцы и демократы не пришли к единому мнению по некоторым параметрам. Последние, в частности, требовали включить в резолюцию меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Штаты несовершеннолетними.
Отмечается, что в истории Штатов с 1977 по 2013 год финансирование работы федерального правительства прерывалось из-за разногласий между администрацией и Конгрессом не менее 17 раз. "Без денег" исполнительная ветвь власти тогда находилась различные промежутки времени. Самый короткий был равен трем дням, а длинный — 21 дню.
В таких случаях американскому правительству приходилось приостанавливать нормальную работу, многие категории госслужащих, включая некоторых сотрудников спецслужб и аппарата Белого дома, отправлялись в отпуска без сохранения содержания. Тем не менее, в соответствии с законодательством США, министерства и ведомства, которые отвечают за обеспечение национальной безопасности, за внешнеполитическую деятельность, продолжают работать при такой ситуации. Подобные требования относятся к госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности".
Последний раз правительству приходилось прекратить работу в условиях, когда Белый дом и обе палаты Конгресса контролировались одной партией, при 39-м президенте-демократе Джимми Картере (был президентом в 1977-1981 годах).
Отмечается, что лидер Штатов Дональд Трамп еще накануне днем обсудил с шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом и членами Комитета начальников штабов ВС США подготовку к возможной приостановке финансирования ряда видов деятельности федерального правительства из-за отсутствия принятого бюджета или временной резолюции.
Глава государства, согласно сообщению его пресс-службы, подтвердил намерение поддержать "увеличенное и прогнозируемое финансирование" военного ведомства "для обеспечения мира посредством силы". В связи с этим глава американской администрации заверил, что продолжит добиваться от Конгресса США одобрения военного бюджета, "восстанавливающего [боевую] готовность, увеличивающего размер" национальных ВС и модернизирующего их вооружения и технику, подчеркнул Белый дом.
Также отмечается, что в Пентагоне заверили общественность, что бездействие законодателей никак не отразится на проведении контртеррористических операций в Афганистане, Ираке и Сирии.
Правоохранители от прекращения федерального финансирования пострадают не сильно: 95 тысяч из 111 тысяч человек в штате Минюста продолжат работу с наступлением понедельника. Федеральные суды смогут нормально функционировать еще в течение трех недель.
Сложившаяся ситуация не пойдет на пользу ни одному ведомству, некоторые пострадают весьма серьезно. Отсутствие средств приведет к закрытию доступа в национальные парки и некоторые музеи. Потери от этого, по предварительным подсчетам, составят 500 миллионов долларов, пишет агентство.
Почтовая служба Соединенных Штатов продолжит работать в обычном режиме, так как не зависит от бюджета напрямую. Социальные службы тоже не должны прекратить работу, хотя ожидаются задержки в предоставлении услуг. А вот налоговые службы столкнутся с серьезными трудностями, в первую очередь из-за прекращения обслуживания электронных баз.
Законодатели постараются разрешить ситуацию в выходные, но точных сроков нет.
Комментарии
Twitter нашел несколько тысяч новых аккаунтов российской "фабрики троллей"
Число аккаунтов, связанных с "Агентством интернет-исследований" из Петербурга, увеличилось до 3814. Twitter оповестит пользователей, получавших сообщения от этих аккаунтов.
Согласно результатам нового исследования, число аккаунтов, связанных с "Агентством интернет-исследований" из Петербурга, увеличилось с 1062 до 3814, сообщил представитель Twitter вечером в пятницу, 19 января. С них было отправлено около 176 тысяч сообщений. По его словам, компания оповестит по электронной почте около 678 тысяч пользователей Twitter, которые абонировали эти аккаунты, пересылали дальше сообщения, поступавшие от них, или помечали сообщения значком "мне нравится".
Разве может в демократической стране быть нехватка денег на правительство. Денег может не быть: на больных детей, пенсионеров, больницы и детские сады - но власть без денег фунциклировать не может!!!
Зато у нас все зашибись)
Печатный станок сломался?
20.01.2018 15:30
- гость -
Когда денег на больных детей, пенсионеров, учителей и врачей и так не выделяются согласно законодательству, то экономить остается только на себе.
Согласно исследованиям ВОЗ за первую половину 2017 года от отсутствия лечения в США скончалось 12 314 человек в возрасте до 14 лет. Это более чем на 10 000 больше, чем в России.