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Ровно в полночь с пятницы на субботу, 20 января, (08:00 мск) истек срок действия принятой в конце декабря минувшего года резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств США, теперь им придется прекратить выполнять некоторые свои функции из-за отсутствия средств, поскольку полноценный бюджет на текущий год не принят, пишет ТАСС.

Отмечается, что накануне вечером проект новой резолюции не смог преодолеть процедурное голосование и набрать нужные 60 голосов, чтобы дебаты по этому вопросу прекратились. Это произошло потому, что республиканцы и демократы не пришли к единому мнению по некоторым параметрам. Последние, в частности, требовали включить в резолюцию меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Штаты несовершеннолетними.

Отмечается, что в истории Штатов с 1977 по 2013 год финансирование работы федерального правительства прерывалось из-за разногласий между администрацией и Конгрессом не менее 17 раз. "Без денег" исполнительная ветвь власти тогда находилась различные промежутки времени. Самый короткий был равен трем дням, а длинный — 21 дню.

В таких случаях американскому правительству приходилось приостанавливать нормальную работу, многие категории госслужащих, включая некоторых сотрудников спецслужб и аппарата Белого дома, отправлялись в отпуска без сохранения содержания. Тем не менее, в соответствии с законодательством США, министерства и ведомства, которые отвечают за обеспечение национальной безопасности, за внешнеполитическую деятельность, продолжают работать при такой ситуации. Подобные требования относятся к госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности".

Последний раз правительству приходилось прекратить работу в условиях, когда Белый дом и обе палаты Конгресса контролировались одной партией, при 39-м президенте-демократе Джимми Картере (был президентом в 1977-1981 годах).

Отмечается, что лидер Штатов Дональд Трамп еще накануне днем обсудил с шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом и членами Комитета начальников штабов ВС США подготовку к возможной приостановке финансирования ряда видов деятельности федерального правительства из-за отсутствия принятого бюджета или временной резолюции.

Глава государства, согласно сообщению его пресс-службы, подтвердил намерение поддержать "увеличенное и прогнозируемое финансирование" военного ведомства "для обеспечения мира посредством силы". В связи с этим глава американской администрации заверил, что продолжит добиваться от Конгресса США одобрения военного бюджета, "восстанавливающего [боевую] готовность, увеличивающего размер" национальных ВС и модернизирующего их вооружения и технику, подчеркнул Белый дом.

Также отмечается, что в Пентагоне заверили общественность, что бездействие законодателей никак не отразится на проведении контртеррористических операций в Афганистане, Ираке и Сирии.

Правоохранители от прекращения федерального финансирования пострадают не сильно: 95 тысяч из 111 тысяч человек в штате Минюста продолжат работу с наступлением понедельника. Федеральные суды смогут нормально функционировать еще в течение трех недель.

Сложившаяся ситуация не пойдет на пользу ни одному ведомству, некоторые пострадают весьма серьезно. Отсутствие средств приведет к закрытию доступа в национальные парки и некоторые музеи. Потери от этого, по предварительным подсчетам, составят 500 миллионов долларов, пишет агентство.

Почтовая служба Соединенных Штатов продолжит работать в обычном режиме, так как не зависит от бюджета напрямую. Социальные службы тоже не должны прекратить работу, хотя ожидаются задержки в предоставлении услуг. А вот налоговые службы столкнутся с серьезными трудностями, в первую очередь из-за прекращения обслуживания электронных баз.

Законодатели постараются разрешить ситуацию в выходные, но точных сроков нет.