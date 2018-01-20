Суббота, 20 Январь, 21:32

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Как вы ищете работу?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,59
€ 69,4
771440
-25°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Нападения на школы в РоссииКрещение-2018 Выборы президента - 2018
Новости

Правительство США приостановило работу из-за отсутствия финансирования

, ИА "Амител"
Полноценный бюджет на текущий год не был принят из-за разногласий республиканцев и демократов

Фото: realtrends.com

Ровно в полночь с пятницы на субботу, 20 января, (08:00 мск) истек срок действия принятой в конце декабря минувшего года резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств США, теперь им придется прекратить выполнять некоторые свои функции из-за отсутствия средств, поскольку полноценный бюджет на текущий год не принят, пишет ТАСС.

Отмечается, что накануне вечером проект новой резолюции не смог преодолеть процедурное голосование и набрать нужные 60 голосов, чтобы дебаты по этому вопросу прекратились. Это произошло потому, что республиканцы и демократы не пришли к единому мнению по некоторым параметрам. Последние, в частности, требовали включить в резолюцию меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Штаты несовершеннолетними.

Отмечается, что в истории Штатов с 1977 по 2013 год финансирование работы федерального правительства прерывалось из-за разногласий между администрацией и Конгрессом не менее 17 раз. "Без денег" исполнительная ветвь власти тогда находилась различные промежутки времени. Самый короткий был равен трем дням, а длинный — 21 дню.

В таких случаях американскому правительству приходилось приостанавливать нормальную работу, многие категории госслужащих, включая некоторых сотрудников спецслужб и аппарата Белого дома, отправлялись в отпуска без сохранения содержания. Тем не менее, в соответствии с законодательством США, министерства и ведомства, которые отвечают за обеспечение национальной безопасности, за внешнеполитическую деятельность, продолжают работать при такой ситуации. Подобные требования относятся к госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности".

Последний раз правительству приходилось прекратить работу в условиях, когда Белый дом и обе палаты Конгресса контролировались одной партией, при 39-м президенте-демократе Джимми Картере (был президентом в 1977-1981 годах).

Отмечается, что лидер Штатов Дональд Трамп еще накануне днем обсудил с шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом и членами Комитета начальников штабов ВС США подготовку к возможной приостановке финансирования ряда видов деятельности федерального правительства из-за отсутствия принятого бюджета или временной резолюции. 

 

Глава государства, согласно сообщению его пресс-службы, подтвердил намерение поддержать "увеличенное и прогнозируемое финансирование" военного ведомства "для обеспечения мира посредством силы". В связи с этим глава американской администрации заверил, что продолжит добиваться от Конгресса США одобрения военного бюджета, "восстанавливающего [боевую] готовность, увеличивающего размер" национальных ВС и модернизирующего их вооружения и технику, подчеркнул Белый дом.

Также отмечается, что в Пентагоне заверили общественность, что бездействие законодателей никак не отразится на проведении контртеррористических операций в Афганистане, Ираке и Сирии.

Правоохранители от прекращения федерального финансирования пострадают не сильно: 95 тысяч из 111 тысяч человек в штате Минюста продолжат работу с наступлением понедельника. Федеральные суды смогут нормально функционировать еще в течение трех недель.

Сложившаяся ситуация не пойдет на пользу ни одному ведомству, некоторые пострадают весьма серьезно. Отсутствие средств приведет к закрытию доступа в национальные парки и некоторые музеи. Потери от этого, по предварительным подсчетам, составят 500 миллионов долларов, пишет агентство.

Почтовая служба Соединенных Штатов продолжит работать в обычном режиме, так как не зависит от бюджета напрямую. Социальные службы тоже не должны прекратить работу, хотя ожидаются задержки в предоставлении услуг. А вот налоговые службы столкнутся с серьезными трудностями, в первую очередь из-за прекращения обслуживания электронных баз.

Законодатели постараются разрешить ситуацию в выходные, но точных сроков нет.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

20.01.2018 15:20
- гость -

Twitter нашел несколько тысяч новых аккаунтов российской "фабрики троллей"
Число аккаунтов, связанных с "Агентством интернет-исследований" из Петербурга, увеличилось до 3814. Twitter оповестит пользователей, получавших сообщения от этих аккаунтов.

Согласно результатам нового исследования, число аккаунтов, связанных с "Агентством интернет-исследований" из Петербурга, увеличилось с 1062 до 3814, сообщил представитель Twitter вечером в пятницу, 19 января. С них было отправлено около 176 тысяч сообщений. По его словам, компания оповестит по электронной почте около 678 тысяч пользователей Twitter, которые абонировали эти аккаунты, пересылали дальше сообщения, поступавшие от них, или помечали сообщения значком "мне нравится".

0  0
20.01.2018 15:30
- гость -

Разве может в демократической стране быть нехватка денег на правительство. Денег может не быть: на больных детей, пенсионеров, больницы и детские сады - но власть без денег фунциклировать не может!!!

0  0
20.01.2018 16:00
- гость -

Зато у нас все зашибись)

0  0
20.01.2018 17:09
гость

Печатный станок сломался?

0  0
20.01.2018 19:07
Правдофил

20.01.2018 15:30
- гость -

Когда денег на больных детей, пенсионеров, учителей и врачей и так не выделяются согласно законодательству, то экономить остается только на себе.

Согласно исследованиям ВОЗ за первую половину 2017 года от отсутствия лечения в США скончалось 12 314 человек в возрасте до 14 лет. Это более чем на 10 000 больше, чем в России.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
21:20
Шторм частично разрушил Олимпийскую набережную в Сочи 0
20:23
Эрдоган объявил о начале наземной операции против Курдов в Сирии 0
19:58
Неизвестный в Новосибирске расстрелял птичьи кормушки во дворе жилого дома 0
19:29
Британская полиция задержала пьяного пилота лайнера с 300 пассажирами 1
18:58
Пьяный москвич украл у знакомой обезьяну и убил ее 0
18:29
Очевидцы сообщили о серьезном ДТП возле Аграрного университета в Барнауле 6
17:58
СМИ: скончалась оскароносная актриса из "Основного инстинкта" 0
17:29
Жительница Индии родила "ребенка-русалку" 1
16:59
СМИ: участник команды КВН скончался после победы на сочинском фестивале 2
16:30
Пожары, ДТП, энергоаварии: какие ЧС угрожают Алтаю при аномальном холоде 0
15:49
Специалисты разработали компьютер-брелок с 8 ГБ оперативной памяти 1
15:16
Правительство США приостановило работу из-за отсутствия финансирования 5
14:43
Незаконченный рэп-альбом актера Тома Харди появился в сети 0
14:05
Меряемся минусом: где холоднее всего в данный момент в Алтайском крае 1
13:56
СМИ назвали причину смерти рок-музыканта Тома Петти 3
13:29
МОК не допустил к Олимпийским играм 111 российских спортсменов 21
13:03
Одеваться и не пить: как пережить аномальные морозы 2
12:59
Жительница Алтайского края лишилась 30 тысяч рублей, оформляя кредит в сети 1
12:29
СМИ: США подарят Украине противотанковые ракеты 36
11:59
Правоохранители задержали барнаульца, подозреваемого в педофилии 12
11:25
Центральный парк в Барнауле хотят превратить в спортивный 24
10:58
Мэй заявила, что второго референдума по Brexit не будет 1
10:25
Московские врачи приехали для оказания помощи пострадавшим при ЧП в Бурятии 2
09:58
СМИ: таксист открыл стрельбу по людям в центре Москвы 6
09:24
Жительница Италии завещала своему коту 30 тысяч евро 2
08:59
Перевозившее С-400 в Китай судно вернулось в Россию, попав в шторм 11
08:29
Запись схватки собаки с трехметровым крокодилом появилась в сети 3
08:18
Московский театр покажет барнаульцам настоящую итальянскую комедию 0
08:04
Игроки хоккейного "Алтая" подписались в поддержку Путина 10
07:50
Проект шахматных уроков расширился еще 59 школами в Алтайском крае 1
07:34
Застывшие эмоции: барнаульцы до поздней ночи купались в проруби 6
07:19
Каков размер самого крупного долга барнаульцев перед Горэлектросетью 6
07:03
Коттедж с холодильным помещением продают в Барнауле за 18,5 млн рублей 6
06:48
Бархатный баритон и обаяние: Евгений Дятлов выступит в Барнауле 0
06:32
Из "Дом-2" в певицы: инстаграмная жизнь Ольги Бузовой 10
06:17
Бахрома, блестки и перья: что будут носить женщины весной и летом 2018 года 1
06:01
Ледяные выходные: Алтайский край вступает в период аномальных холодов 0
05:50
Возбуждено уголовное дело из-за разрыва трубы на ТЭЦ в Яровом 0
03:02
Жертвы политических репрессий будут получать жилье вне очереди 9
02:38
Госдума решит, сколько еще подземные воды будут бесплатными для садоводов 19
01:31
Работающим инвалидам могут вернуть индексацию пенсии 1
00:49
Томские ученые оценили экологию регионов по состоянию волос жителей 0
23:40
Кот в Италии получил в наследство 30 тысяч евро 0
23:18
СМИ в Германии рассказали об "адском оружии" России 1
23:14
Пенсионер из Румынии заявил, что он крестник Гитлера 3
22:43
Леопард-"ловелас" появился в национальном парке в Приморье 0
22:26
Девочку с кровотечением высадили из автобуса, чтобы не пачкала сиденья 15
22:04
РПЦ прокомментировала нападение на школу в Бурятии 10
21:32
Парковки в кредит могут разрешить в России 1
21:13
Милонов предложил размещать на алкоголе короткие истории из жизни пьяниц 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.