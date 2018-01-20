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Специалисты разработали компьютер-брелок с 8 ГБ оперативной памяти

, ИА "Амител"
Устройство стоимостью от 130 долларов может запускать разные операционные системы, включая Windows, Linux или Android

Фото: Indiegogo

Стартап Q-Stick с Аляски разработал одноименный компьютер-брелок Q-Stick, который создатели назвали "мощнейшим устройством в классе". Сбор средств на выпуск гаджета проводится на краудфандинговой платформе Indiegogo, пишет Life.

Отмечается, что компьютер-брелок может запускать разные операционные системы, в том числе последние версии Windows, Linux или Android. Новинка будет продаваться в варианте Blaze Plus и Blaze Pro.

Первый оснащен процессором Atom x7-Z8700: 14-нанометровое изделие включает четыре 64-битных ядра Airmont, графику Intel 8-го поколения и 2-канальный контроллер памяти LPDDR3. Тактовая частота гаджета — 1,6 ГГц с возможностью повышения до 2,4 ГГ.

Pro-версия работает на чипе Atom x7-Z8750 с четырьмя вычислительными ядрами номинальной тактовой частотой в 1,6 ГГц. Устройство оснащено 128 ГБ встроенной памяти, которая увеличивается при необходимости в два раза с помощью карты microSD. Для связи у гаджета есть Bluetooth 4.1 и WiFi 802.11n/ac. За графику отвечает чип Intel HD Graphics 405.

Среди преимуществ компьютера-брелка — запуск менее чем за 7 секунд, энергосберегательная технология, а также возможностью передавать видео 4K Ultra HD с помощью HDMI 2.0.

Базовая версия устройства оценивается в 130 долларов, а за Pro придется отдать 179 долларов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.01.2018 17:12
- гость -

почти такие же брелки на али продавали два года назад за 15 долл. = 900р. для апгрейда обычного тв в смарт.
29-03-2016 Компьютер-брелок за $ 35
Миниатюрный компьютер оснащен четырехъядерным процессором Amlogic S905с с графическим контроллером Mali-450MP, 1 Гб оперативной памяти DDR3, флеш-накопителем на 8 Гб с возможностью расширения с помощью карты памяти microSD до 32 Гб, адаптерами Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n и Bluetooth 4.0, портом USB 2.0 и интерфейсом HDMI. Поддерживается воспроизведение видео в разрешении 4К (3840 х 2160 пикселей) с частотой до 60 кадров в секунду. Новинка функционирует на базе Android 4.4.
Габариты составляют 88 х 32 х 16 мм, вес - 30 грамм.

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