Фото: Indiegogo

Стартап Q-Stick с Аляски разработал одноименный компьютер-брелок Q-Stick, который создатели назвали "мощнейшим устройством в классе". Сбор средств на выпуск гаджета проводится на краудфандинговой платформе Indiegogo, пишет Life.

Отмечается, что компьютер-брелок может запускать разные операционные системы, в том числе последние версии Windows, Linux или Android. Новинка будет продаваться в варианте Blaze Plus и Blaze Pro.

Первый оснащен процессором Atom x7-Z8700: 14-нанометровое изделие включает четыре 64-битных ядра Airmont, графику Intel 8-го поколения и 2-канальный контроллер памяти LPDDR3. Тактовая частота гаджета — 1,6 ГГц с возможностью повышения до 2,4 ГГ.

Pro-версия работает на чипе Atom x7-Z8750 с четырьмя вычислительными ядрами номинальной тактовой частотой в 1,6 ГГц. Устройство оснащено 128 ГБ встроенной памяти, которая увеличивается при необходимости в два раза с помощью карты microSD. Для связи у гаджета есть Bluetooth 4.1 и WiFi 802.11n/ac. За графику отвечает чип Intel HD Graphics 405.

Среди преимуществ компьютера-брелка — запуск менее чем за 7 секунд, энергосберегательная технология, а также возможностью передавать видео 4K Ultra HD с помощью HDMI 2.0.

Базовая версия устройства оценивается в 130 долларов, а за Pro придется отдать 179 долларов.