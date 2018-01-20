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Морозы до 43 градусов ниже нуля прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 21 января. Об этом говорится на сайте регионального гидрометцентра.

Так, в течение всех суток в регионе не будет осадков, на дорогах ожидается гололедица, в утренние часы местами изморозь и туман. Ночью температура воздуха опустится до -31...-36 градусов, в отдельных районах до -38...-43 градусов, а в южных — при облачности местами до -26. Днем в регионе ожидается от 25 до 30 градусов ниже нуля, при этом местами похолодает до -36.

В столице Алтайского края также не ожидаются осадки, на дорогах будет гололедица, а утром возможна изморозь. Ночью температура воздуха составит -35...-37 градусов, днем — от 28 до 30 мороза.

Ветер в этот день будет дуть северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

В пресс-службе МЧС РФ по Алтайском краю напоминают, что в период аномальных морозов увеличится риск возникновения техногенных пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и при использовании обогревателей.

Гололед и туман по утрам может привести к авариям. Наиболее высока вероятность возникновения ДТП на трассах P-256 "Чуйский тракт", А-322 (Барнаул – Рубцовск), К-02 Барнаул – Камень-на-Оби – граница НСО, а также на автодорогах Первомайского и Рубцовского районов.

Также увеличится риск ЧП на системах энерго- и водоснабжения, а также возможно увеличение обращений людей из-за заболеваемости ОРВИ, гриппом и обморожением.