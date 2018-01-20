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Участник команды КВН "НАТЕ" Сергей Баленко скончался накануне, 19 января, в возрасте 21 года. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на группы команды в соцсетях.

"Дорогие друзья, нашу команду настигло горе. Сегодня, 19 января, не стало нашего брата и друга, Сергея Баленко. Он ушел из жизни слишком рано и мог сделать еще очень много. Мысли путаются, в это не хочется верить", — цитирует газета сообщение участников команды, в которой выступал Баленко. Члены команды "НАТЕ" призвали всех неравнодушных, друзей и знакомых помочь родителям молодого человека "в это тяжелое время".

Друзья скончавшегося не назвали причину его смерти. "Мы не можем ответить на вопрос: что произошло, пока сами не будем уверены в информации на 100%", — добавили они.

Газета отмечает, что несколько дней назад команда победила на сочинском фестивале и вышла в Высшую лигу КВН.