В Индии женщина родила младенца со сросшимися ногами. Его фото опубликовало издание Daily Mail, пишет РИА Новости.

Отмечается, что 23-летняя мать не могла позволить обследование во время беременности, поэтому аномалия в развитии, которая называется сиреномелией или синдромом русалки, выявилась лишь в роддоме. Ребенок умер через четыре часа после появления на свет.

Доктор Судип Саха, детский специалист больницы, где находилась роженица, говорит: "Родители принадлежат к рабочему классу и из-за недостатка денег не могли заплатить за медобслуживание". По его словам, причиной синдрома могли стать плохое питание и неправильное кровообращение матери.

Синдром русалки встречается у одного младенца из ста тысяч и обычно приводит к смерти через сутки из-за недоразвитости почек и мочевого пузыря. Однако известны случаи, когда дети жили с этой болезнью несколько лет: так, девочка-русалка из США Шайло Пепин прожила десять лет с функционирующей почкой, без половых органов и части кишечника. В 2009 году она скончалась.

