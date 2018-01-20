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"Оскаровская" американская актриса Дороти Мэлоун умерла в Далласе на 94-м году жизни. Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на AP, который уточняет, что смерть Мэлоун наступила "по естественным причинам".

Мэлоун родилась 30 января 1925 года в Чикаго. Вскоре ее семья перебралась в Даллас, и именно так Дороти начала раскрываться как модель. А так же играть в школьном театре.

Когда будущая актриса училась в Южном Методистском университете, ее заметил агент, и вскоре девушка подписала контракт с кинокомпанией. Экранный дебют — 1940 год.

На первых порах Мэлоун снималась в основном в низкобюджетном кино, в основном — в клишированных вестернах.

Среди первых удач — классический нуар с Хамфри Богартом "Большой сон" (The Big Sleep, 1946) и комедийный мюзикл с Дином Мартином "Художники и модели" (Artists and Models, 1955). В 1953 году снялась в вестерне "Закон и Порядке" — с будущим президентом США Рональдом Рейганом.

В 1957 году актриса получила "Оскар" — за драму "Слова, написанные на ветру" (Written on the Wind).

Последней ролью в кино для Мэлоун стала Хэйзл Добкинс в "Основном инстинкте" Верховена.

Всего на счету актрисы более ста фильмов, а так же сериалов, где одна из самых известных ролей — Констанс Макензи в "мыльной опере" шестидесятых "Пентон Плейс".