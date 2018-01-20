Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула сообщили о серьезной аварии на Красноармейском проспекте. Соответствующая запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что ДТП произошло рядом с главным корпусом Алтайского государственного аграрного университета. Свидетели происшествия уточняют, что машины получили серьезные повреждения, также они добавили, что часть дороги со стороны вуза пришлось перекрыть.
"Участники сообщества предупреждают о серьезной аварии на Красноармейском. Перекрыта одна часть дороги. Пока пока нет", — говорится в сообщении. Также отсутствуют данные о пострадавших.
На опубликованных фото видно, что оба автомобиля сильно помяты, а рядом с одним из них разлита красная жидкость. Ряд пользователей посчитал, что это кровь, но автомобилисты утверждают, что это антифриз. Официальных данных об инциденте пока нет.
Комментарии
Ряд пользователей посчитал, что это кровь, но автомобилисты утверждают, что это антифриз.
Жаль, что антифриз. Хоть бы на одного летуна меньше стало.
20.01.2018 18:54
- гость -
Чеши лесом, тихоход!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20.01.2018 18:54
- гость -
А кто из них летун?
Жаль, что антифриз. Хоть бы на одного летуна меньше стало.
Сам то понял, что написал???
На субару в основном не адекваты. Еще и страховки наверно нет, судя по транзитам на машине
Столько крови там быть конечно же не может, когда свинью колят крови, конечно это антифриз, только непонятно почему он замёрз.