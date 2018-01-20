Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула сообщили о серьезной аварии на Красноармейском проспекте. Соответствующая запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что ДТП произошло рядом с главным корпусом Алтайского государственного аграрного университета. Свидетели происшествия уточняют, что машины получили серьезные повреждения, также они добавили, что часть дороги со стороны вуза пришлось перекрыть.

"Участники сообщества предупреждают о серьезной аварии на Красноармейском. Перекрыта одна часть дороги. Пока пока нет", — говорится в сообщении. Также отсутствуют данные о пострадавших.

На опубликованных фото видно, что оба автомобиля сильно помяты, а рядом с одним из них разлита красная жидкость. Ряд пользователей посчитал, что это кровь, но автомобилисты утверждают, что это антифриз. Официальных данных об инциденте пока нет.