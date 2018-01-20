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34-летний житель Москвы во время новогодних праздников украл у своей знакомой обезьяну и убил животное. Об этом сообщает Life со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрия Титова.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 2 января, когда злоумышленник гостил у своей знакомой. Пьяный мужчина подразнил животное в клетке, из-за чего обезьяна укусила его. В результате москвич взбесился, затем выкрал животное и забил его до смерти. Мертвую тушку обезьяны мужчина сохранил в своей квартире.

Подчеркивается, что живодера задержали в тот же день. На него по горячим следам вышли после заявления хозяйки обезьяни — 40-летней жительницы столицы, которая живет на Новопеределкинской улице.

Правоохранители отмечают, что злоумышленником оказался житель столицы, уже имевший ранее судимости. На время следствия его заключили под стражу.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Необходимость о возбуждении дела по факту жестокого обращения с животными в данный момент решается.