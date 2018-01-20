Фото: fraudsolicitorslondon.co.uk

Лондонская полиция задержала 49-летнего пьяного пилота компании British Airways буквально за несколько минут до взлёта в аэропорту Гатвик. Об этом пишет Life со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел в четверг, 18 января, на рейсе 2063, собиравшемся вылететь на Маврикий с 300 пассажирами на борту в 20:00 по местному времени.

Уточняется, что запах алкоголя от пилота почувствовали члены экипажа за несколько минут до вылета и обратились к стражам порядка. Затем пьяного сотрудника British Airways задержали. Он до сих пор находится под стражей.

Из-за инцидента рейс отложили на два с половиной часа.

Компания-перевозчик выразила сожаление о произошедшем и заявила, что, несмотря на ЧП, безопасность клиентов и сотрудников для нее в приоритете.