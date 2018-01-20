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Новосибирцы, живущие на улице Бориса Богаткова, разыскивают человека, который открыл стрельбу по птичьей кормушке на текущей неделе. Все раненые птицы погибли, пишет НГС.Новости со ссылкой на новосибирский Центр реабилитации хищных птиц.

Свидетельницей стрельбы по кормушке стала одна из местных жительниц. Уточняется, что инцидент произошел во дворе дома № 243 ещё 17 января, с тех пор стрелка не могут найти. По данным издания, волонтеры центра пытались выходить выжившую синицу.

По словам волонтеров, стрелок терпеливо выжидал каждую птицу. Одна птичка оказалась живой, ее и попыталась спасти жительница Новосибирска. "Пока доставала ту из сугроба, к кормушке прилетел голубь", — сообщили волонтёры, отметив, что голубя ранили.

В Центре не знают, чем птицы помешали стрелку. Не смотря на то, что проезжая часть находится рядом с кормушкой, парковки там не было, поэтому мужчина вряд ли "мстил" птицам за испорченную машину, добавляют волонтеры.

Также они подчеркнули, что стрелок мог навредить гулявшим людям.

"То есть стрелок даже не задумался о том, что может ранить человека! Вокруг дома, попасть кому-то в окно — легче лёгкого", — добавили активисты. Женщина не смогла понять, откуда велся обстрел. Спрятав синицу, она направилась домой, переживая за свое здоровье. Подчеркивается, что спасти выжившую синицу волонтерам не удалось.

В заключение издание пишет, что в Центре посоветовали новосибирцам обратиться в полицию.