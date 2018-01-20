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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что армия Турции фактически начала наземную операцию в Африне (Сирия). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.

Местом проведения следующей операции станет сирийский регион Манбидж, добавил Эрдоган.

Ранее глава Турции не раз заявлял, что Африн нужно очистить от сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной Рабочей партией Курдистана. На минувшей неделе Эрдоган пообещал, что войска Турции "оторвут головы" курдам, если те не сдадутся.

В последние дни Турция привела свои войска на границе в состояние повышенной боевой готовности и не раз обстреливала позиции курдов на территории Сирии. Также сообщалось, что Анкара консультируется с Москвой и Вашингтоном по поводу операции в Африне.